إصابات بالاختناق خلال مواجهات في بيت لحم والرام

القدس المحتلة / سما /

قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، في مدينة بيت لحم، مسيرة سلمية خرجت تنديدا بـ”مسيرة الاعلام” للمستوطنين في مدينة القدس المحتلة، واصابت عددا من المشاركين بالاختناق جراء الغاز السام والمدمع .

وانطلقت المسيرة التي دعت اليها القوى والفصائل الوطنية، من منطقة باب الزقاق، مرورا بشارع للقدس الخليل، وصولا الى المدخل الشمالي لبيت لحم “محيط مسجد بلال بن رباح”، حيث قمعتها قوات الاحتلال بإطلاق قنابل الغاز والصوت والرصاص المغلف بالمطاط، ما ادى الى اصابة عدد من المشاركين.

من جهة أُخرى، أصيب العشرات بحالات الاختناق، اليوم الثلاثاء، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة الرام، شمال شرق القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال أطلقت القنابل الغازية والصوتية بشكل مكثف خلال مواجهات اندلعت على مدخل البلدة مع عشرات الشبان المحتجين ضد “مسيرة الأعلام” الإسرائيلية في القدس القديمة.