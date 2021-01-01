  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

إنطلاق مسيرة الأعلام في القدس وسط حراسة أمنية مشددة

الثلاثاء 15 يونيو 2021 06:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
إنطلاق مسيرة الأعلام في القدس وسط حراسة أمنية مشددة



القدس المحتلة / سما /

أكدت وسائل إعلام عبرية، أن مسيرة الأعلام الإسرائيلية انطلقت بعد عصر اليوم الثلاثاء في مدينة القدس، بمشاركة آلاف المستوطنين وبحراسة مشددة من الشرطة الإسرائيلية.
 
وخلال المسيرة، أطلق مستوطنون هتافات ضد رئيس الحكومة الإسرائيلية الجديد نفتالي بينت، مثل "نفتالي خائن"، ورفعوا شعارات مثل: "خطر.. يسرقون الديمقراطية".
 
وقبل ساعات من انطلاق المسيرة، اندلعت عشرات الحرائق في مستوطنات غلاف غزة، بفعل بالونات حارقة أطلقت من قطاع غزة.
 
يُشار إلى أن إطلاق البالونات هو الأول بعد الحرب الأخيرة على قطاع غزة التي استمرت 11 يومًا.
وكانت حركة حماس، حذرت في وقت سابق من مسيرة الأعلام الإسرائيلية في القدس، محملةً إسرائيل المسؤولية عن أي توتر أو تصعيد يترتب عليها.
 
وهددت حماس بأن مسيرة الأعلام ستؤدي إلى انفجار وأن ردها لن يختلف عن الشهر الماضي بالنار والصواريخ.
 
وعقد كُلّ من الشرطة الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي وجهاز "الشاباك" اليوم، جلسة تقييم للأوضاع بشأن التطورات التي قد ترافق مسيرة الأعلام.
 
وذكرت القناة 12 العبرية، أن سكان مستوطنات غلاف غزة خرجوا بمظاهرات في منطقة المجلس الإقليمي أشكول بالتوازي مع مسيرة الأعلام في القدس، وذلك احتجاجًا على الوضع الأمني الجديد.

#مسيرة الاعلام #القدس المحتلة #الاعتداءات الاسرائيلية

الأكثر قراءة اليوم

مصدر في المقاومة : كل السيناريوات مطروحة وهذا ما وعدت به السلطات المصرية حماس

لهذه الأسباب .. السلطة ترفض طريقة التعامل المصري مع "إعمار غزة"

لماذا اخفيت وجوه الوزيرات في صورة أعضاء الحكومة الإسرائيلية ؟

كشف تفاصيل جديدة عن قتل زوجة ضرباً على يد زوجها بغزة

قناة اسرائيلية تكشف: رسائل متبادلة بين مصر وفصائل المقاومة بشأن القدس.. هذا ما أبلغته حماس

الشيخ يرد على لابيد: "شعبنا لا يبحث عن تحسين شروط معيشية ولا حوارات مدنيه"

عارضة الازياء العالمية بيلا حديد تهاجم نفتالي بينيت وهذا ما قالته ..

الأخبار الرئيسية

الشهيد حمدان

استشهاد مواطن متأثرًا بجروحه خلال العدوان على غزة

القدس

17 إصابة.. الاحتلال الاسرائيلي يحوَل القدس لثكنة عسكرية ويعتدي على الفلسطينيين

قناة اسرائيلية تكشف: رسائل متبادلة بين مصر وفصائل المقاومة بشأن القدس.. هذا ما أبلغته حماس

حماس تحذر: "نحن لا نريد الحرب لكن إذا ما فرضت علينا الحرب سنواجهها بكل قوة"

أرجأت الأولى والثانية.. تنظيم “مسيرة الأعلام” اليوم في أول اختبار لحكومة بينيت

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية