إنطلاق مسيرة الأعلام في القدس وسط حراسة أمنية مشددة

القدس المحتلة / سما /

أكدت وسائل إعلام عبرية، أن مسيرة الأعلام الإسرائيلية انطلقت بعد عصر اليوم الثلاثاء في مدينة القدس، بمشاركة آلاف المستوطنين وبحراسة مشددة من الشرطة الإسرائيلية.



وخلال المسيرة، أطلق مستوطنون هتافات ضد رئيس الحكومة الإسرائيلية الجديد نفتالي بينت، مثل "نفتالي خائن"، ورفعوا شعارات مثل: "خطر.. يسرقون الديمقراطية".



وقبل ساعات من انطلاق المسيرة، اندلعت عشرات الحرائق في مستوطنات غلاف غزة، بفعل بالونات حارقة أطلقت من قطاع غزة.



يُشار إلى أن إطلاق البالونات هو الأول بعد الحرب الأخيرة على قطاع غزة التي استمرت 11 يومًا.

وكانت حركة حماس، حذرت في وقت سابق من مسيرة الأعلام الإسرائيلية في القدس، محملةً إسرائيل المسؤولية عن أي توتر أو تصعيد يترتب عليها.



وهددت حماس بأن مسيرة الأعلام ستؤدي إلى انفجار وأن ردها لن يختلف عن الشهر الماضي بالنار والصواريخ.



وعقد كُلّ من الشرطة الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي وجهاز "الشاباك" اليوم، جلسة تقييم للأوضاع بشأن التطورات التي قد ترافق مسيرة الأعلام.



وذكرت القناة 12 العبرية، أن سكان مستوطنات غلاف غزة خرجوا بمظاهرات في منطقة المجلس الإقليمي أشكول بالتوازي مع مسيرة الأعلام في القدس، وذلك احتجاجًا على الوضع الأمني الجديد.