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بالشراكة مع مؤسسة مجتمعات عالمية وبرنامج الأغذية العالمي

بنك فلسطين بدأ بتوفير احتياجات إغاثية طارئة للمتضررين جراء الحرب على غزة

الثلاثاء 15 يونيو 2021 05:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
بنك فلسطين بدأ بتوفير احتياجات إغاثية طارئة للمتضررين جراء الحرب على غزة



غزة / سما /

باشر بنك فلسطين وضمن خطته لإغاثة أهلنا في قطاع غزة بتنفيذ نشاطات إغاثية لتوفير احتياجات طارئة لما يزيد عن 80 ألف مواطنة ومواطن فلسطيني متضرر جراء الحرب الأخيرة على قطاع غزة. مركزاً في أنشطته على النازحين المقيمين مع عائلات تستضيفهم بسبب نزوحهم عن بيوتهم المدمرة، وآخرين نازحين في مراكز الإيواء.

وقد باشر البنك خلال الأيام الماضية وعبر برنامج الأغذية العالمي ومؤسسة المجتمعات العالمية بتوزيع بطاقات شراء إلكترونية عبر شركة PalPay بقيمة إجمالية 220 شيكل موزعة على 1500 عائلة تشمل 10 آلاف مواطن وموطنة لتوفير مجموعة احتياجات الصحة والنظافة، تم توفيرها من خلال 197 محل تجاري في جميع أنحاء قطاع غزة، في حين يتمتع المستفيدون بحرية اختيار أكثر ما يحتاجون إليه بالكمية التي يرونها ضرورية لأفراد أسرهم ولضمان كرامتهم وراحتهم خارج منازلهم.

وتتضمن الاحتياجات التي خصصت للمستفيدين أصنافاً عديدة من مستلزمات النظافة الشخصية، كـالصابون بانواعه المختلفة والشامبو وشفرات الحلاقة ومعجون الأسنان بالإضافة الى عدد كبير من الأصناف الأخرى.

كما عمل البنك ضمن برنامجه الإغاثي على توفير 4950 وجبة غذائية و12900 عبوة مياه خلال فترة الأسبوعين الماضيين للنازحين المتواجدين في في مراكز الإيواء.

وتأتي هذه النشاطات من مجموعة بنك فلسطين من برنامج متكامل بالشراكة مع عدد من المنظمات العاملة على الأرض في قطاع غزة. حيث قامت مجموعة بنك فلسطين فعلياً بعمليات الإغاثة عبر تشكيل فرق تطوعية من موظفيها، للمساهمة في تلبية المتطلبات الإنسانية الأساسية اليومية وتوفيرها تباعاً لأبناء شعبنا في القطاع لتعزيز صمودهم ومساندتهم في هذه الظروف الصعبة.

انتهى،،

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