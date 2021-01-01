الزراعة: السلة الغذائية في غزة تقترب من حافة الخطر

غزة /سما/

حذرت وزارة الزراعة من أن السلة الغذائية لسكان قطاع غزة تقترب من حافة الخطر.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي أن ذلك نتيجة لتكبد المزارعين خسائر فادحة وعزوفهم عن الزراعة، نتيجة إغلاق الاحتلال الإسرائيلي لمعبر كرم أبو سالم بوجه الصادرات الزراعية لأكثر من 35 يومًا.

وأشارت إلى أن قيمة الخسائر التي لحقت بقطاع الصادرات الزراعية والأسماك نتيجة إغلاق المعبر بلغت نحو (12مليون $).

وأكدت الزراعة أن إطالة أمد الإغلاق من قبل الاحتلال الإسرائيلي، سيضاعف من خسائر المزارعين والتجار الفلسطينيين.

وذكرت أنه تولد لدى المزارعين نوايا للعزوف عن الزراعة في ظل تدني الأسعار المحلية ومنع الاحتلال.

وحذرت وزارة الزراعة من أن استمرار هذا الوضع، سينعكس على السلة الغذائية للمواطنين في القطاع.

وطالبت كافة المؤسسات الحقوقية والجهات الدولية والعربية ذات العلاقة بالزراعة والغذاء بالوقوف عند مسؤولياتها لإجبار الاحتلال على فتح معبر كرم أبو سالم، والسماح بتسويق وتصدير المنتجات الزراعية وإدخال المستلزمات الزراعية.