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حلس يستقبل مرشحي حركة فتح لانتخابات نقابة المحامين بغزة

الثلاثاء 15 يونيو 2021 04:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
حلس يستقبل مرشحي حركة فتح لانتخابات نقابة المحامين بغزة



غزة /سما/

استقبل ابو ماهر حلس عضو اللجنة المركزية لحركة فتح  ومفوض عام التعبئة و التنظيم بالإقاليم الجنوبية مرشحي حركة فتح في انتخابات نقابة المحامين (قائمة الشهيد ياسر عرفات) 

جدير بالذكر ان المكتب الحركي المركزي للمحامين أنجز الانتخابات الداخلية لاختيار مرشحي الحركة وضمت القائمة الداخلية لحركة فتح كلا من : أ. صافي الدحدوح و أ. عبد العزيز الغلاييني و أ. زياد النجار و أ. علي الدن ،و أ. مظهر الحسنات و أ. هالة الشريف .

حضر اللقاء الدكتور حيدر القدرة مفوض المكاتب الحركية و أ. مروان عثمان امين سر المكتب الحركي المركزي للمحامين.

#حركة فتح #احمد حلس #انتخابات نقابة المحامين #قطاع غزة

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