قناة اسرائيلية تكشف: رسائل متبادلة بين مصر وفصائل المقاومة بشأن القدس.. هذا ما أبلغته حماس

القدس المحتلة /سما/

زعمت القناة العبرية 13 أن السلطات المصرية نقلت لحركة حماس في غزة رسائل تطالبها فيها بمنع التصعيد تزامناً مع إقامة مسيرة الأعلام التي يفترض أن تقام اليوم في مدينة القدس المحتلة.

ونقلت القناة عن مصادر قولها إن مصر أبلغت حركة حماس وفصائل المقاومة أن التصعيد قد يؤدي لإحراجها أمام حكومة الاحتلال، والتي قد ترد بقوة على إطلاق الصواريخ من قطاع غزة.

وبحسب القناة العبرية فإن حركة حماس ردت على الرسالة المصرية بالقول: "كل الخيارات مفتوحة، والتطورات على الأرض هي التي تحدد".

في ذات السياق، أكد الناطق باسم حماس عن القدس محمد حمادة أنّ وسطاء طلبوا من المقاومة عدم التصـعيد بسبب مسيرة الأعلام.

وأضاف حمادة في تصريحات صحافية: "بغضّ النظر عن طلب الوسطاء فإن صواعق التفجير في يد الاحتلال"، مردفاً: "من يرِد الوساطة فليتحدث إلى الاحتلال لمطالبته بوقف سلوكه في القدس والاقصى".

وأشار الناطق باسم حركة حماس إلى أنّ المقاومة تدرس الأمور والخيارات مفتوحة أمامها وتقدر الوضع وفق تطور الأحداث.