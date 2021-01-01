"الائتلاف الوطني" تدعو للنفير العام واشعال المواجهات في نقاط التماس

غزة /سما/

دعت حركة الائتلاف الوطني الفلسطيني النفير العام في الاراضي الفلسطينية ،و اشعال المواجهات مع الاحتلال في نقاط التماس بكافة الاراضي الفلسطينية ، لا سيما اعتراض مسيرة الاعلام الصهيونية المزعومة بالقوة الشعبية من ثوار و حرائر القدس .

وقالت الحركة انها اتخذت مساء اليوم قرار تفعيل المواجهات الشعبية مع الاحتلال والمشاركة في المواجهات واستخدام الوسائل الخشنة و الارباك الليلي علي الحدود الزائلة مع الاحتلال ، لا سيما التحشيد الشعبي في كافة محافظات الوطن الشمالية والجنوبية .

وتابعت الحركة في بيانها " ان الاحتلال المجرم وحكومته الجديدة العنصرية الامبريالية لن تكون الا وبال على شعبهم المستعمر لأرضنا ، وان شعبنا ومقاومته الشعبية ستسقطها و تلجم جيشها المزعوم ".

وشددت الحركة على ان المقاومة الشعبية هي خيار شعبنا وقواه الوطنية والمجتمعية، الاوحد من اجل انهاء الاحتلال عن ارضنا ومقدساتنا الفلسطينية .

وحملت حركة الائتلاف الوطني قيادة الاحتلال وحكومته الفاشية امام المجتمع الدولي مسؤلية توتر الاجواء السياسية وتابعات ماسيحدث ابان انطلاق مسيرة الاعلام والاعتداءات على المسجد الاقصى .

ووجهت الحركة نداء الي المجتمع الدولي وهيئة الامم المتحدة بضرورة الوقوف عند التزاماتهم تجاه القضية الفلسطينية ومقدساتها الدينية ، وحماية المدنيين ولجم الاحتلال للكف عن حماقاته المتزايدة .