  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

فصائل المقاومة: نراقب ما يجري في القدس ولن نقف مكتوفي الأيدي

الثلاثاء 15 يونيو 2021 04:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
فصائل المقاومة: نراقب ما يجري في القدس ولن نقف مكتوفي الأيدي



غزة /سما/

أكدت الأذرع العسكرية لفصائل المقاومة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، مراقبتها عن كثب لسلوك الاحتلال الإسرائيلي في القدس والمسجد الأقصى.

وقالت ألوية الناصر صلاح الدين الذراع العسكرية للجان المقاومة الشعبية إنها "تراقب عن كثب سلوك العدو الصهيوني اليوم بالقدس والمسجد الأقصى وسيكون للمقاومة ضمن الغرفة المشتركة الكلمة في الدفاع عن مقدساتنا مهما كلفنا من ثمن".

في ذات السياق، أكد أبو خالد الناطق العسكري لكتائب المقاومة الوطنية (قوات الشهيد عمر القاسم) متابعتهم عن كثب ما يجري من خطوات تصعيدية للاحتلال واستفزازات قطعان المستوطنين في مدينة القدس المحتلة.

وحذر الناطق العسكري لكتائب المقاومة الوطنية، حكومة الاحتلال الجديدة من المساس بها، مشدداً على أن "مقاتلينا لم يقفوا ولن يقفوا مكتوفي الأيدي".

وأردف قائلاً: "على من يشعل النار تحمل مسؤولية إخمادها، فلا تختبرونا، فالمقاومة حاضرة في الميدان، وستستأنف معركة سيف القدس التي قضت مضاجع العدو من حيث ما توقفت".

#فصائل المقاومة #المقاومة الفلسطينية #مسيرة الاعلام #القدس المحتلة

الأكثر قراءة اليوم

مصدر في المقاومة : كل السيناريوات مطروحة وهذا ما وعدت به السلطات المصرية حماس

لهذه الأسباب .. السلطة ترفض طريقة التعامل المصري مع "إعمار غزة"

لماذا اخفيت وجوه الوزيرات في صورة أعضاء الحكومة الإسرائيلية ؟

كشف تفاصيل جديدة عن قتل زوجة ضرباً على يد زوجها بغزة

الشيخ يرد على لابيد: "شعبنا لا يبحث عن تحسين شروط معيشية ولا حوارات مدنيه"

من هو عصام الدعليس رئيس متابعة العمل الحكومي في قطاع غزة؟

عارضة الازياء العالمية بيلا حديد تهاجم نفتالي بينيت وهذا ما قالته ..

الأخبار الرئيسية

قناة اسرائيلية تكشف: رسائل متبادلة بين مصر وفصائل المقاومة بشأن القدس.. هذا ما أبلغته حماس

حماس تحذر: "نحن لا نريد الحرب لكن إذا ما فرضت علينا الحرب سنواجهها بكل قوة"

أرجأت الأولى والثانية.. تنظيم “مسيرة الأعلام” اليوم في أول اختبار لحكومة بينيت

نتنياهو

نتنياهو يرفض مغادرة المسكن الرسمي لرئيس الحكومة!! هكذا رد بينيت ..

وزيرة الصحة: 3 وفيات و258 إصابة جديدة بفيروس كورونا و252 حالة تعافٍ

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية