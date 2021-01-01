فصائل المقاومة: نراقب ما يجري في القدس ولن نقف مكتوفي الأيدي

غزة /سما/

أكدت الأذرع العسكرية لفصائل المقاومة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، مراقبتها عن كثب لسلوك الاحتلال الإسرائيلي في القدس والمسجد الأقصى.

وقالت ألوية الناصر صلاح الدين الذراع العسكرية للجان المقاومة الشعبية إنها "تراقب عن كثب سلوك العدو الصهيوني اليوم بالقدس والمسجد الأقصى وسيكون للمقاومة ضمن الغرفة المشتركة الكلمة في الدفاع عن مقدساتنا مهما كلفنا من ثمن".

في ذات السياق، أكد أبو خالد الناطق العسكري لكتائب المقاومة الوطنية (قوات الشهيد عمر القاسم) متابعتهم عن كثب ما يجري من خطوات تصعيدية للاحتلال واستفزازات قطعان المستوطنين في مدينة القدس المحتلة.

وحذر الناطق العسكري لكتائب المقاومة الوطنية، حكومة الاحتلال الجديدة من المساس بها، مشدداً على أن "مقاتلينا لم يقفوا ولن يقفوا مكتوفي الأيدي".

وأردف قائلاً: "على من يشعل النار تحمل مسؤولية إخمادها، فلا تختبرونا، فالمقاومة حاضرة في الميدان، وستستأنف معركة سيف القدس التي قضت مضاجع العدو من حيث ما توقفت".