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حماس تحذر: "نحن لا نريد الحرب لكن إذا ما فرضت علينا الحرب سنواجهها بكل قوة"

الثلاثاء 15 يونيو 2021 04:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس تحذر: "نحن لا نريد الحرب لكن إذا ما فرضت علينا الحرب سنواجهها بكل قوة"



غزة /سما/

أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس سهيل الهندي، اليوم الثلاثاء، على أن المعادلة التي فرضتها المقاومة الفلسطينية بشأن القدس خلال معركة "سيف القدس" الأخيرة ما تزال قائمة.

وقال الهندي في تصريح صحفي، تعليقاً على مسيرات الأعلام "الصهيونية" إن على العدو أن يفهم هذه المعادلة وألا ينساق إلى مغامرات سيدفع ثمنها غالي، مستدركا: "نحن لا نريد الحرب وإراقة الدماء لشعبنا لكن إذا ما فرضت علينا الحرب سنواجهها بكل قوة".

وأتبع عضو المكتب السياسي لحماس قائلاً: "الحكومة الإسرائيلية برئاسة بينت هي حكومة حرب وهي لا تفهم إلا القتل، أما المقاومة فقد قالت كلمتها الواضحة إن القدس خط أحمر ولا يمكن أن نترك القدس وحيدة"، مشدداً على أن المقاومة والفصائل تراقب سلوك العدو في هذا اليوم وسيكون للجميع موقف واضح بناء على هذا السلوك.

وأشار إلى أن المقاومة متمسكة بترسيخ معادلة القدس التي أكدت عليها في معركة "سيف القدس"، مردفاً: "المقاومة على استعداد أن تلبي نداء القدس التي هي العاصمة الأبدية لشعبنا الفلسطيني والمعادلة التي فرضتها المقاومة خلال الحرب الأخيرة لا تزال قائمة".

#حركة حماس #سهيل الهندي #المقاومة الفلسطينية #معركة سيف القدس

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