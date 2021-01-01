كهرباء غزة: نحذر من عدم القدرة على توزيع الكهرباء بسبب منع إدخال الوقود

غزة /سما/

نشرت شركة توزيع الكهرباء بغزة حالة خطوط الكهرباء اليوم الثلاثاء، مبينة أن المتوفر حالياً من داخل الخط الأخضر، (123.2) mw ، ومن محطة التوليد عبر تشغيل مولدين (43.7) mw .

وأوضحت أن مجموع المتوفر من طاقة من مختلف المصادر لهذا اليوم هو (166.9) m وأن الطلب على الكهرباء وصل الى (400) mw، فيما بلغ العجز الكلي في الطاقة الآن (58.2 %) .

وبينت الشركة في تقريرها اليومي، أنه وحسب المعطيات المتوفرة ونظراً لتدني كميات الكهرباء المستلمة من محطة التوليد بسبب منع الاحتلال إدخال الوقود المخصص لتشغيلها فإن جدول توزيع الكهرباء المعتمد وفقاً لكميات الكهرباء المتوفرة هو: (8 وصل مقابل (8 فصل مع نسبة عجز تصل لساعتين.

وأفادت أنه ما زالت محطة التوليد الوحيدة في قطاع غزة تعمل بواقع مولدين اثنين من أصل ثلاثة مولدات ويتم تأمين وقود من السوق المحلي بجهود استثنائية، وذلك بسبب منع الاحتلال لإدخال شحنات الوقود المخصص للمحطة من معبر كرم أبو سالم ضمن منحة الوقود القطري لغاية اللحظة، وهناك خشية حقيقية من عدم ضمان قدرة شركة توزيع الكهرباء على مواصلة تأمين الأموال الكافية لشراء هذه الكميات الكبيرة من الوقود بشكل يومي.

وأكدت الشركة بأن أزمة الكهرباء وتدني عدد ساعات وصل التيار الكهربائي الناتج عن تدني كميات الكهرباء المستلمة من مصادرها سيكون له تداعيات خطيرة على كافة القطاعات الحيوية في القطاع مثل القطاع الصحي والمستشفيات وقطاع المياه والصرف الصحي بما يتضمنه من مرافق كمضخات المياه العادمة ومحطات المعالجة.

وجددت الشركة توزيع الكهرباء ندائها للمجتمع الدولي والاطراف المعنية بضرورة ايجاد حلول جذرية لأزمة الكهرباء في القطاع والضغط على الاحتلال للسماح باستئناف ادخال الوقود لمحطة التوليد للتمكن من تشغيلها بشكل كامل.

وتوجهت الشركة ندائها للمواطنين بضرورة العمل على إدارة الحصص الكهربائية الواصلة إليهم بشكل مثالي وحكيم، كما وجهت دعوتها للمواطنين الذين يستفيدون من خطوط كهرباء " قلاب" إزالة هذه الخطوط لأنها غير شرعية وتصادر حقوق كثير من الناس وتسبب ارباك شديد في جدول الكهرباء.