  1. الرئيسية
  2. فلسطين 48

القائمة المشتركة تحمّل حكومة الاحتلال مسؤولية أي تطور خطير عقب “مسيرة الأعلام”

الثلاثاء 15 يونيو 2021 03:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
القائمة المشتركة تحمّل حكومة الاحتلال مسؤولية أي تطور خطير عقب “مسيرة الأعلام”



القدس المحتلة /سما/

حمّلت القائمة المشتركة حكومة الاحتلال مسؤولية أي تطور خطير سيحدث عقب الموافقة على تنظيم ما يسمى “مسيرة الأعلام”، والتي ينظمها المستوطنون مساء اليوم الثلاثاء، في القدس المحتلة.

وتضم القائمة المشتركة تحالفًا سياسيًا من ثلاثة أحزاب عربية، هي: التجمع الوطني الديمقراطي، والجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، والحركة العربية للتغيير.

وقالت القائمة المشتركة إنها طالبت في رسالة مستعجلة وجهتها يوم الاثنين لرئيس حكومة الاحتلال نفتالي بينيت، ووزير الأمن الداخلي عومر بار ليف، بإلغاء ما يسمى “مسيرة الأعلام”، التي من المزمع إقامتها على يد غلاة اليمين الاستيطاني احتفالاً باحتلال القدس.

ولفتت إلى أن “مسار المسيرة المشينة المتوقع سيمر من باب العامود وبمحاذاة الأحياء العربية، الأمر الذي سيصعّد الأوضاع ويشعل فتيل الحرب مجدّدًا”.

وشدّدت “المشتركة” على “ضرورة وقف التصعيد وتأجيج الوضع في القدس ووقف حملة الاعتقالات الاستفزازية في أحياء القدس الشرقية مثل الشيخ جراح وسلوان، والمظاهر الاحتفالية لاحتلال شعب لشعب آخر”.

وأكدت أن “مسيرة الأعلام التي يخطط لها اليمين الاستيطاني في القدس هي خطة أخرى لإشعال الفتنة، ونحن بدورنا نحذّر بشدّة من هذا ونحمّل الحكومة مسؤولية أي تطور خطير سيحدث”.

وفي سياق متصل، قرر قائد شرطة الاحتلال كوبي شبتاي، اليوم الثلاثاء، الدفع بمئات من شرطة وقوات الاحتلال إلى المدن العربية داخل أراضي الـ48، في الوقت الذي دفع جيش الاحتلال بتعزيزات على حدود قطاع غزة.

ووفقًا للدعوات التي نشرتها مجموعات المستوطنين على منصات التواصل الاجتماعي، ستنطلق ما تسمى “مسيرة الأعلام” في تمام الساعة الخامسة والنصف من مساء اليوم الثلاثاء، ومن المنتظر أن تصل إلى أحياء البلدة القديمة في مدينة القدس المحتلة بحدود الساعة السادسة والنصف مساءً.

#القائمة العربية المشتركة #مسيرة الاعلام #القدس المحتلة #الاعتداءات الاسرائيلية

الأكثر قراءة اليوم

مصدر في المقاومة : كل السيناريوات مطروحة وهذا ما وعدت به السلطات المصرية حماس

لهذه الأسباب .. السلطة ترفض طريقة التعامل المصري مع "إعمار غزة"

لماذا اخفيت وجوه الوزيرات في صورة أعضاء الحكومة الإسرائيلية ؟

كشف تفاصيل جديدة عن قتل زوجة ضرباً على يد زوجها بغزة

الشيخ يرد على لابيد: "شعبنا لا يبحث عن تحسين شروط معيشية ولا حوارات مدنيه"

من هو عصام الدعليس رئيس متابعة العمل الحكومي في قطاع غزة؟

عارضة الازياء العالمية بيلا حديد تهاجم نفتالي بينيت وهذا ما قالته ..

الأخبار الرئيسية

قناة اسرائيلية تكشف: رسائل متبادلة بين مصر وفصائل المقاومة بشأن القدس.. هذا ما أبلغته حماس

حماس تحذر: "نحن لا نريد الحرب لكن إذا ما فرضت علينا الحرب سنواجهها بكل قوة"

أرجأت الأولى والثانية.. تنظيم “مسيرة الأعلام” اليوم في أول اختبار لحكومة بينيت

نتنياهو

نتنياهو يرفض مغادرة المسكن الرسمي لرئيس الحكومة!! هكذا رد بينيت ..

وزيرة الصحة: 3 وفيات و258 إصابة جديدة بفيروس كورونا و252 حالة تعافٍ

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية