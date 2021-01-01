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تعرف على "وحدة النحلة" التشكيل القتالي الجديد في الجيش الإسرائيلي

الثلاثاء 15 يونيو 2021 03:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
تعرف على "وحدة النحلة" التشكيل القتالي الجديد في الجيش الإسرائيلي



القدس المحتلة /سما/

أعلنت قيادة الجبهة الشمالية في الجيش الإسرائيلي عن تشكيل وحدة استطلاع نخبوية جديدة تابعة للاحتياط تحت اسم "وحدة النحلة" وذلك لتحييد "لدغة" حزب الله. 
 
وتعتبر "وحدة النحلة" إحدى تشكيلات جيش احتياط والتي أقيمت في الآونة الأخيرة كجزء من جهود الجيش الإسرائيلي في تعزيز الدفاع الدقيق عن المستوطنات الملاصقة للسياج الأمني على الحدود الشمالية، وذلك بعد عمليات التسلل المتكررة في الفترة السابقة. 
 
وتضم "وحدة النحلة" عدد من السرايا التي تساهم كل سرية منها في تأمين منطقة على الحدود الشمالية بجانب وحدات الجيش الإسرائيلي النظامية العاملة هناك. 
 
وحسب المقدم "بيني مائير" رئيس شعبة الوحدات الخاصة في الفرقة 91 والذي أنشأ "وحدة النحلة": "فإن هذه الوحدة توفر الرد الأولي المبني على المعلومات الاستخباراتية، وكذلك التعامل مع الأحداث التي تندلع بشكل مفاجئ".

#الجيش الإسرائيلي #اسرائيل #وحدة النحلة #حزب الله #الحدود اللبنانية #لبنان
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