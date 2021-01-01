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جبهة النضال: القدس جوهر قضيتنا والدفاع عنها في مقدمة المهام الوطنية

الثلاثاء 15 يونيو 2021 02:27 م / بتوقيت القدس +2GMT



غزة / سما /

أكدت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني على حق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي، والدفاع عن أرضه ومقدساته وفي مقدمتها مدينة القدس، وقالت أن القدس خط أحمر وأي محاولات من طرف الاحتلال لفرض وقائع تمس عروبة القدس وفلسطينيتها سيواجهها شعبنا بكل ما يمتلك من مقومات النضال والمقاومة، ولن تنثني عزيمته وأصراره على حمايتها مهما عظمت التضحيات.

جاء ذلك خلال اجتماع للجنة التنظيمية للجبهة في قطاع غزة، استعرضت فيه أبرز المستجدات السياسية وأهم التطورات التنظيمية والتحضيرات لعقد الكونفرانس العام للجبهة. وقالت الجبهة إنها استنفرت كل مناضليها وأنصارها للمشاركة الفاعلة في كل الفعاليات الوطنية التي أقرتها لجنة القوى الوطنية والإسلامية دفاعا عن القدس بعد قرار حكومة الاحتلال بالسماح للمستوطنين بتنفيذ ما يسمى (مسيرة الأعلام).

وأضافت الجبهة أن حكومة الاحتلال الجديدة لن تحصد سوى الخيبات التي منيت بها سابقتها، ولن تفلح في جلب الأمن لقطعان مستوطنيها على حساب شعبنا، وقالت الجبهة إن إسرائيل بعنصريتها وفاشيتها وجرائم الحرب التي ترتكبها أصبحت مصدر تهديد جدي وحقيقي للأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، وطالبت الجبهة المجتمع الدولي بتحمل مسئولياته تجاه ما يتعرض له شعبنا من عدوان وانتهاك لحقوقه واعتداء على ارضه ومقدساته، ودعت إلى تقديم قادة وجنرالات الاحتلال إلى المحاكم الدولية لمحاكمتهم كمجرمي حرب.

#جبهة النضال الشعبي

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