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المقاومة الوطنية: على من يشعل النار تحمل مسؤولية إخمادها فلا تختبرونا

الثلاثاء 15 يونيو 2021 02:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
المقاومة الوطنية: على من يشعل النار تحمل مسؤولية إخمادها فلا تختبرونا



غزة / سما /

قال أبو خالد، الناطق العسكري لكتائب المقاومة الوطنية (قوات الشهيد عمر القاسم)، الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، إن الكتائب تتابع بكثبٍ ما يجري من خطوات تصعيدية للاحتلال واستفزازات قطعان المستوطنين في مدينة القدس المحتلة.

وحذر في تصريح مقتضب، حكومة الاحتلال الصهيونية الجديدة من المساس بها، و"نؤكد أن مقاتلينا لم يقفوا ولن يقفوا مكتوفي الأيدي".

وتابع أبو خالد: على من يشعل النار تحمل مسؤولية إخمادها، فلا تختبرونا، فالمقاومة حاضرة في الميدان، وستستأنف معركة «سيف القدس» التي قضت مضاجع العدو من حيث ما توقفت.

#كتائب المقاومة الوطنية #الاحتلال #مسيرة الاعلام #الجبهة الديمقراطية

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