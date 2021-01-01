مفاهيم خاطئة تهدد العلاقة الزوجية

وكالات / سما /

الزواج هو خطوة في الحياة نحو السعادة والاستقرار وهو رابطة قوية جداً توحد بين الزوجين. ولكن، في بعض الاحيان تتحول هذه العلاقة إلى عبء غير محتمل، الأزواج يعتقدون أن العلاقة تسوء بسبب الأشياء الكبيرة مثل الخيانة أو المشادات أثناء الخلافات وما إلى ذلك ولكن هناك أشياء بسيطة وقد تبدو سخيفة ولكنها تسبب فتور العلاقة الزوجية، وقد تهدد الحياة الزوجية بأكملها. واليك بعض هذه الأخطاء

1-اعتبار انكار الذات أمر مفروغاً منه

في الزواج انكار الذات يعتبر من المثاليات المطلوبة بين الازواج، الكل يريد ان يشعر بالراحة لمعرفة أن شريك الحياة على استعداد لفعل اي شيء يلبي رغباته بدون النظر لراحته الشخصية، ومع مرور الوقت يصبح هذا الوضع حق مكتسب بقصد او بدون قصد بحكم التعود. وللحصول على حياة زوجية سعيدة يجب مراعاة كل طرف للطرف الأخر، وأن يكون واثق من أنه يستطيع أن يتحدث مع الطرف الآخر عن مشاعره بدون خوف ويستطيع ان يبدي وجه نظره في أي قرار تتخذه هذه الأسرة، ولكن الاحباط وكبت الرغبات والاحتياجات سيؤدي إلى تفاقم الخلافات والنزاعات.

2-السخرية وتسفيه الرأي

هذا الخطأ شائع بين الازواج وهو ابداء السخرية وتسفيه رأي الطرف الاخر وخاصة لو امام الآخرين. أيضاً السخرية من مشاعر الطرف الآخر ناحية موضوع معين تصيب هذا الطرف بالإحباط والانغلاق وانعدام الثقة وعدم الرغبة في التواصل والحديث. لذلك، يجب دائماً مراعاة مشاعر الطرف الأخر وعدم السخرية والاستهزاء بها، ويجب مراقبة طريقة الحديث ومنع السخرية ولفت الانتباه إلى ذلك بطريقة لا تؤدي إلى النزاع.

3-عدم وضع قواعد محددة

الأزواج يخططون قبل الزواج للعديد من الأشياء مثل شكل المنزل والأثاث وأين ستقام حفلة الزفاف والملابس. ويقضون الوقت في التعرف إلى بعضهم ومحاولة التعرف على الاهتمامات المشتركة بينهم وينسون قاعدة مهمة جداً وهي وضع قواعد للتعامل فيما بينهم، ويعتقدون ان التعامل بينهم سيكون على ما يعلمونه من القواعد الاجتماعية في المجتمع أو على حسب ما وجدوا عليه شكل العلاقات في عائلاتهم والتي بالطبع تختلف من أسرة إلى أخرى ومن هنا تظهر الخلافات، يجب تحدث الزوجين في كل الامور المستقبلية وإرساء قواعد للتعامل مع بعضهما.