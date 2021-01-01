بعد تهديدات وحدة برق .. حرائق في مستوطنات غلاف غزة

غزة / سما /

اندلعت، اليوم الثلاثاء، حرائق في مستوطنات إسرائيلية قرب قطاع غزة، يشتبه في أنها ناجمة عن إطلاق بالونات حارقة من القطاع، قبل ساعات من تنظيم مستوطنين مسيرة استفزازية في القدس.

وبحسب قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية اندلع حريقان في مستوطنات بمجلس "شعار هنيغيف" الإقليمي في منطقة غلاف غزة.

وأضافت أن تحقيقات جارية لمعرفة ما إن كان الحريقان ناجمان عن إطلاق بالونات حارقة من القطاع.

يذكر ان وحدة برق الجهادية اعلنت اليوم الثلاثاء الاستنفار العام بين عناصرها ومجاهديها نصرة للمسجد الأقصى المبارك تزامنًا مع تنظيم المتطرفين الصهاينة مسيرة الأعلام الاستيطانية في القدس والأقصى.

وحذّرت وحدة برق في بيان صحفي صدر عنها، المستوطنين في المستوطنات المحيطة بقطاع غزة، من خطر البالونات والطائرات الحارقة قائلة: "انتظروا اللهيب والنار".