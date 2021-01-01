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حوريّة فرغلي : وجدت السحر داخل بيتي

الثلاثاء 15 يونيو 2021 01:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
حوريّة فرغلي : وجدت السحر داخل بيتي



وكالات / سما /

حلّت الفنانة المصرية حوريّة فرغلي ضيفة على برنامج "ناس أونلاين" للحديث عن مستجدات حالتها الصحية، وأبرز التفاصيل التي عاشتها خلال سنوات معاناتها، وقُرب عودتها للعمل الفني.

وقالت الممثلة المصرية إن وضعها الصحي أصبح جيدا، بعد إجراء عدة عمليات لأنفها في الولايات المتحدة، ولا زالت تتابع مع طبيبها المتواجد هناك.

أما عن حالتها النفسية، فقد ذكرت فرغلي أن تحسنا كبيرا طرأ عليها بعد هذا التطور الإيجابي في وضعها الصحي، وقدرتها على العودة مجددا للحياة، الأصدقاء والعمل.

الفنانة حورية أضافت خلال حوارها مع مقدمة البرنامج يارا سليمان أنها تعرضت للتنمر والكلام المؤذي من قبل الناس، فاختارت البقاء في المنزل خلال تأزم حالتها وتشوه أنفها، ما أدى بها لنوبات اكتئاب وصلت حد التفكير بالموت.

وعن حقيقة تعرضها لـ "السحر"، أوضحت فرغلي أن سيدة تعمل لديها "وجدت السحر داخل منزلها"، وهو عبارة عن "ورقة مكتوب عليها باللون الأحمر بأن تصاب بالمرض وتصبح طريحة الفراش، ويتوقف رزقها وخلفتها"، وهو ما أكدته الممثلة المصرية بعد سؤال حول فقدانها حلم الأمومة وحقيقة تعرضها لوعكة صحية سابقة تم على إثرها إجراء جراحة استئصال الرحم، فأجابت: "الحمدلله.. آه، ربنا مش رايد".

وحول رفض الممثلة أمينة خليل الحديث عن صلة القرابة بينهما، قالت فرغلي: "أنا أعرف إن هي قريبتي من ناحية أمي، ولكن هي نزلت منشور وقالت إن ملهاش علاقة بيّا".

الفنانة كشفت أيضا لأول مرة عن قرابة تجمعها بفنان مصري كبير، عدا عن حديثها عن طبيعة تواصلها مع الفنان محمد رمضان.

#حورية فرغلي #السحر

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