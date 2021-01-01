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وزيرة الصحة: 3 وفيات و258 إصابة جديدة بفيروس كورونا و252 حالة تعافٍ

الثلاثاء 15 يونيو 2021 01:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزيرة الصحة: 3 وفيات و258 إصابة جديدة بفيروس كورونا و252 حالة تعافٍ



رام الله / سما /

 أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، اليوم الثلاثاء، تسجيل 3 وفيات، و258 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و252 حالة تعافٍ خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأكدت الكيلة في التقرير اليومي للحالة الوبائية للفيروس في فلسطين، أن حالات الوفاة الجديدة سجلت في المحافظات على النحو التال: نابلس (1)، قطاع غزة (2).

وقالت إن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: جنين (6)، نابلس (7)، الخليل (1)، أريحا (1)، طولكرم (1)، بيت لحم (1)، رام الله والبيرة (1)، قطاع غزة (240)، لافتة إلى انه تم إجراء 2924 فحصا.

وأضافت الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: جنين (8)، نابلس (2)، الخليل (3)، طولكرم (1)، بيت لحم (4)، رام الله والبيرة (17)، ضواحي القدس (1)، قلقيلية (6)، طوباس (3)، أريحا والأغوار (2)، قطاع غزة (205).

وذكرت أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 97.7%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 1.2%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 13 مريضا في غرف العناية المكثفة، بينهم مريضان على أجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يعالج في مراكز وأقسام "كورونا" في مستشفيات الضفة 19 مريضا.

وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس "كورونا"، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 418,703 بينهم 256,233 تلقوا الجرعتين من اللقاح.

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