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تسريبات تكشف مواعيد إطلاق سامسونغ لهواتفها القابلة للطي

الثلاثاء 15 يونيو 2021 12:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
تسريبات تكشف مواعيد إطلاق سامسونغ لهواتفها القابلة للطي



وكالات / سما /

كشفت تسريبات من داخل شركة "سامسونغ" الكورية الجنوبية عن مواعيد إطلاق هواتفها الجديدة القابلة للطي، "غلاكسي زد فولد 3" و"غلاكسي زد فليب 3".

وأوضحت مصادر من داخل سامسونغ، بحسب ما نقله موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص أنها تخطط لحملة إطلاق كبرى لأجهزتها القابلة للطي، لتحظى بشعبية كبيرة في العالم.

ومن المتوقع أن تطلق سامسونغ هاتفها "غلاكسي زد فولد 3" خلال شهر يوليو/تموز، المقبل، فيما ستطلق هاتفها "غلاكسي زد فليب 3" في 27 أغسطس/آب المقبل.

كما ستطلق شركة "سامسونغ" أيضا ساعتيها الذكيتين الجديدتين "غلاكسي ووتش 4" و"غلاكسي ووتش آكتيف 4" في 11 أغسطس/آب، أو قبل ذلك التوقيت بأيام قليلة في 3 أغسطس المقبل.

#سامسونغ #غلاكسي #تكنولوجيا #هواتف

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