وكالات / سما /

يعاني تقريبا 60% من الناس خلال حياتهم من "حب الشباب"، الذي يظهر عادة على الوجه في مرحلة المراهقة ويختفي من تلقاء نفسه عند بداية العشرينات، لكنه يبقى طويلا مع حوالي ثلث المرضى.

من المعتاد تقسيم أنواع حب الشباب إلى مجموعتين رئيسيتين، الأولى حب الشباب الشائع - الشكل الأكثر شيوعا للمرض، والثاني هو حب الشباب المترابط - وهو شكل أكثر حدة يتجلى في تكوين الخراجات العميقة التي تؤدي لظهور ندبات على الجلد.

وحب الشباب، هو التهاب في الغدد الدهنية وبصيلات الشعر، وهو مرض جلدي بكتيري تظهر فيه القروح، بما في ذلك نتيجة لنقص الفيتامينات، مثل فيتامين D و فيتامين B وفيتامين C، إذ يؤدي نقص هذه الفيتامينات إلى زيادة تعرض الجسم للبكتيريا والإجهاد والجروح الجلدية.

وتكشف خبيرة التجميل، باولا بليك، عن 7 عادات يومية لا يعرفها الكثيرون، تؤدي إلى ظهور حب الشباب، المعروف أيضا بالبثور، بحسب موقع "walla":-

7 عادات يومية تؤدي لظهور حب الشباب

1.كريمات التجميل الدهنية

ينتج حب الشباب عن مشكلة انسداد الغدة الدهنية، لذا فإن إضافات المواد الكيميائية ذات السُمك والملمس الدهني تسرع من العملية فقط. لذلك من المهم الخضوع لتشخيص جلدي قبل شراء منتج للوجه.

2. الإفراط في غسل البشرة

يؤدي الغسل المفرط للبشرة بالصابون أكثر من 3 مرات يوميا إلى تهيج الجلد وزيادة إفرازات المسام الدهنية وزيادة حب الشباب، لذا ينصح بغسل الوجه مرة في الصباح ومرة ​​في المساء لإزالة المكياج وتنظيف الوجه قبل النوم.

3. معجون الأسنان

ستندهش من ذلك، ولكن معاجين الأسنان المحتوية على الفلورايد يمكن أن تسبب حب الشباب حول الفم والشفاه.

4.الأطعمة الحارة والمكسرات

على الرغم من عدم وجود دليل علمي على وجود صلة مباشرة بين حب الشباب والتغذية، إلا أن تفاقم حب الشباب يمكن أن يحدث بعد تناول الأطعمة الغنية بالتوابل والأطعمة الدهنية، وخاصة بعد تناول المكسرات أو غيرها من الأطعمة الغنية بالأملاح.

5. هرمونات كمال الأجسام

يؤدي استخدام هرمونات النمو لبناء كتلة عضلية أكبر إلى اختلال التوازن الهرموني في الجسم وزيادة إفراز مواد من بصيلات الشعر وزيادة أو تكوين حب الشباب.

6. نقص الفيتامينات

يمكن أن يؤدي نقص فيتامين B إلى تفاقم ظهور القروح. يعاني الأشخاص وخاصة الشباب أحيانا من فقر الدم الناجم عن نقص الحديد أو فيتامين B 12.

7. شعر الرأس غير النظيف

من المهم الحفاظ على شعر الرأس نظيفا وبعيدا عن الوجه. يوصى بتجنب وضع الجل على الشعر أو أي مادة دهنية أخرى تسبب انسداد الغدد الدهنية، كما يوصى بغسل الشعر بشكل يومي.