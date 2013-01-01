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كل ما تريد معرفته عن بكتيريا " البروبيوتيك"

الثلاثاء 15 يونيو 2021 12:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
كل ما تريد معرفته عن بكتيريا " البروبيوتيك"



وكالات / سما /

إذا لم تكن قد سمعت عنها من قبل ، دعنا نتناول فوائد البروبيوتيك ،  إنها بكتيريا مفيدة لها فوائد قوية لعقلك وجسمك تساعد في تحسين صحة القلب وتقليل الاكتئاب، فالبكتيريا التي نستهلكها من خلال المكملات الغذائية والأطعمة المخمرة مثل (الزبادي) للحفاظ على صحة الجهاز الهضمي، من بين فوائدها العديدة، يمكن لهذه البكتيريا تحسين جهاز المناعة والهضم ، ولكن هل يمكن أن تساعدك البروبيوتيك أيضًا على إنقاص الوزن؟ إليكم ما نشره موقع   "POPSUGAR" حول هذا الأمر.

كيف تؤثر بكتيريا الأمعاء على وزنك؟

في الوقت الحالي، يمكننا القول أن هناك علاقة بين البروبيوتيك وفقدان الوزن ، لكنها معقدة للغاية.

وليس الأمر بسيطًا مثل القول إن نوعًا واحدًا من البروبيوتيك يمكن أن يساعدك على إنقاص الوزن أو تجنب زيادة الوزن ؛ لكن وزنك يتأثر بالتنوع العام لبكتيريا الأمعاء ، والتي تساهم فيها البروبيوتيك.

تؤثر بعض بكتريا البروبيوتيك على شهيتك واستخدام الطاقة ؛ يمنع البعض منها جسمك من امتصاص أكبر قدر ممكن من الدهون من الطعام الذي تتناوله ، مما يتسبب في تمريره عبر البراز بدلاً من ذلك ؛ قد يساعد البعض أيضًا في تقليل الالتهاب في جميع أنحاء الجسم ، والذي يرتبط بالسمنة.

ووجدت دراسة أجريت عام 2017 أن البروبيوتيك يمكن أن يساعدك على إنقاص الوزن والدهون في الجسم ، على الرغم من أن الباحثين لاحظوا أن الكمية المفقودة في معظم الدراسات لم تكن كبيرة.

ما هو البروبيوتيك الأفضل لخسارة الوزن؟

أظهرت العديد من الدراسات أن سلالات بروبيوتيك لاكتوباسيلوس يمكن أن تساعدك على إنقاص الوزن والدهون في الجسم، على سبيل المثال ، وجدت إحدى الدراسات أن الأشخاص الذين تناولوا الزبادي الذي يحتوي على البروبيوتيك Lactobacillus fermentum أو Lactobacillus amylovorus فقدوا ثلاثة إلى أربعة بالمائة من دهون الجسم على مدى ستة أسابيع.

وجدت دراسة من عام 2013 أنه بعد تناول Lactobacillus gasseri لمدة 12 أسبوعًا ، فقد 210 شخصًا بكميات كبيرة من الدهون في الجسم الوزن ودهون البطن والدهون الحشوية (الدهون حول الأعضاء) مع تقليل مؤشر كتلة الجسم وحجم الخصر ومحيط الفخذ.

#الصحة #بكتيريا #البروبيوتيك #الوزن

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