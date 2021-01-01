  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

وزير الخارجية يلتقي نظيره التونسي على هامش أعمال الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب

الثلاثاء 15 يونيو 2021 12:18 م / بتوقيت القدس +2GMT



الدوحة / سما /

التقى وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي في العاصمة القطرية الدوحة، نظيره التونسي عثمان الجرندي، على هامش أعمال الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب.

وخلال اللقاء، أشاد المالكي بمواقف الشقيقة تونس، ودعمها الكامل والدائم لدولة فلسطين في كافة المنظمات والمحافل الدولية دون استثناء، ودورها المميز في مجلس الأمن، إيمانا منها بأن القضية الفلسطينية هي قضية العرب المركزية.

واطلع المالكي نظيره التونسي على آخر المستجدات والأوضاع في فلسطين وعلى الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على الأماكن المقدسة في مدينة القدس، ومحاولات دولة الاحتلال الرامية الى طرد المواطنين الفلسطينيين خاصة في حي الشيخ جراح وأحياء بلدة سلوان، بالإضافة الى استمرار التوسع الاستيطاني الاستعماري في الأراضي الفلسطينية.

وحذر المالكي من تداعيات الهجمة الاسرائيلية المتواصلة والمسعورة على الاستقرار في ساحة الصراع في الاقليم وعلى الساحة الدولية، خاصة في ظل تجاهل دولة الاحتلال لجميع القرارات الدولية والاتفاقيات الموقعة معها، مشدداً على ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤوليته في محاسبة دولة الاحتلال على جرائمها. 

كما أطلع المالكي نظيره التونسي، خلال اللقاء، على الجهود التي تقودها مصر على تثبيت التهدئة في قطاع غزة، وذلك من خلال العمل مع التجمعات الإقليمية والدولية لضمان ذلك، بالإضافة إلى جهود القيادة الفلسطينية وعلى رأسها السيد الرئيس محمود عباس المبذولة للبدء في عملية إعادة إعمار قطاع غزة.

وعلى صعيد العلاقات الثنائية، أكد الوزيران دعم سبل تعزيز وتطوير التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين، وأهمية انعقاد اللجان المشتركة والتي تشمل المجالات الاقتصادية، الزراعية، التنموية، الثقافية ومجالات اخرى في أسرع وقت ممكن.

حضر اللقاء، سفير دولة فلسطين لدى دولة قطر منير غنام ، والسفير فايز أبو الرب، مدير الادارة العامة للشؤون العربية، والسفير المناوب في مندوبية فلسطين في القاهرة مهند العكلو.

#تونس #فلسطين #رياض المالكي #وزراء الخارجية العرب

الأكثر قراءة اليوم

مصدر في المقاومة : كل السيناريوات مطروحة وهذا ما وعدت به السلطات المصرية حماس

لهذه الأسباب .. السلطة ترفض طريقة التعامل المصري مع "إعمار غزة"

لماذا اخفيت وجوه الوزيرات في صورة أعضاء الحكومة الإسرائيلية ؟

الشيخ يرد على لابيد: "شعبنا لا يبحث عن تحسين شروط معيشية ولا حوارات مدنيه"

كشف تفاصيل جديدة عن قتل زوجة ضرباً على يد زوجها بغزة

من هو عصام الدعليس رئيس متابعة العمل الحكومي في قطاع غزة؟

مصر.. الحكم بإعدام محمد البلتاجي وصفوت حجازي من قادة الاخوان المسلمين

الأخبار الرئيسية

وزيرة الصحة: 3 وفيات و258 إصابة جديدة بفيروس كورونا و252 حالة تعافٍ

نتنياهو

نتنياهو يرفض مغادرة المسكن الرسمي لرئيس الحكومة!! هكذا رد بينيت ..

الجهاد الاسلامي: الاحتلال الاسرائيلي يتحمل مسئولية تداعيات مسيرة المتطرفين في القدس

18876

بينيت يستيقظ أمام لوحات ضخمة أمام منزله .. ما علاقة حماس ؟

p

مصدر في المقاومة : كل السيناريوات مطروحة وهذا ما وعدت به السلطات المصرية حماس

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية