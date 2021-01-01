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نداء صادر عن الهيئة الوطنية لمسيرات العودة بقطاع غزة

الثلاثاء 15 يونيو 2021 12:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
نداء صادر عن الهيئة الوطنية لمسيرات العودة بقطاع غزة



غزة / سما /

 دعت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة الشباب وجماهير الشعب الفلسطيني في الأرض المحتلة إلى حماية المسجد الأقصى، وذلك بعد الإعلان عن تنظيم ما تسمى “مسيرة الأعلام” في القدس المحتلة.

كما دعت الهيئة في بيانها الصادر اليوم الثلاثاء، الشباب في الضفة الغربية إلى التصدي لعربدة المستوطنين، وإفشال مسيرة الأعلام، وكذلك جماهير الأمة العربية والإسلامية وأحرار العالم، للتحرك رفضًا لهذه التظاهرة الاستفزازية والاعتداء على المقدسات الإسلامية والمسيحية.

وأكدت أنها لن نسمح للاحتلال والمستوطنين بانتهاك حرمة المسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية والمسيحية.

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