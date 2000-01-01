  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يدفع بتعزيزات شرطية للمدن المختلطة وحماس تحذر ..

الثلاثاء 15 يونيو 2021 12:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يدفع بتعزيزات شرطية للمدن المختلطة وحماس تحذر ..



القدس المحتلة / سما /

 بدأت شرطة الاحتلال اليوم الثلاثاء، الاستعدادات لتوفير الحماية للمشاركين بمسيرة الأعلام بالقدس المحتلة.

ورفعت الشرطة حالة التاهب في صفوفها وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن حوالي 2000 شرطي سينتشرون في محيط المسارات التي سيسلكها المشاركون بالمسيرة.

كما تم نشر الآلاف من أفرادها في القدس و"المدن المختلطة"، وفي وادي عارة والجليل الأسفل، تحسبا لمواجهات .

وتتضمن المسيرة حلقات رقص بالأعلام الإسرائيلية في ساحة باب العامود، إحدى بوابات بلدة القدس القديمة، على أن تمر عبر شوارع البلدة القديمة وصولا إلى ساحة حائط البراق.

فيما دعت الفصائل الفلسطينية للتصدي للمسيرة التي ستشهد مشاركة آلاف المستوطنين، محذرة من أن المسيرة "ستفجر معركة جديدة للدفاع عن القدس والمسجد الأقصى"

وقال الناطق باسم حركة حماس محمد حمادة: إن الوسطاء طلبوا من فصائل المقاومة عدم التصعيد بسبب مسيرة الأعلام.

وأكد حمادة، في تصريح مقتضب، أن كل الخيارات مفتوحة أمام المقاومة الفلسطينية في غزة ردا على إقامة مسيرة الأعلام الإسرائيلية اليوم الثلاثاء مساء.

الأكثر قراءة اليوم

مصدر في المقاومة : كل السيناريوات مطروحة وهذا ما وعدت به السلطات المصرية حماس

لماذا اخفيت وجوه الوزيرات في صورة أعضاء الحكومة الإسرائيلية ؟

الشيخ يرد على لابيد: "شعبنا لا يبحث عن تحسين شروط معيشية ولا حوارات مدنيه"

الامارات أول دولة عربية تعلق على حكومة بينت الجديدة وهذا ماقالته ..

من هو عصام الدعليس رئيس متابعة العمل الحكومي في قطاع غزة؟

عومر بارليف: مسيرة الأعلام ستجري كما هو مخطط لها.. والقائمة المشتركة تحذر

مصر.. الحكم بإعدام محمد البلتاجي وصفوت حجازي من قادة الاخوان المسلمين

الأخبار الرئيسية

الجهاد الاسلامي: الاحتلال الاسرائيلي يتحمل مسئولية تداعيات مسيرة المتطرفين في القدس

18876

بينيت يستيقظ أمام لوحات ضخمة أمام منزله .. ما علاقة حماس ؟

الصحة بغزة تكشف عن عدد الاصابات والوفيات بفيروس "كورونا" خلال ال24ساعة الماضية

p

مصدر في المقاومة : كل السيناريوات مطروحة وهذا ما وعدت به السلطات المصرية حماس

لهذه الأسباب .. السلطة ترفض طريقة التعامل المصري مع "إعمار غزة"

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية