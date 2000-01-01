الاحتلال يدفع بتعزيزات شرطية للمدن المختلطة وحماس تحذر ..

القدس المحتلة / سما /

بدأت شرطة الاحتلال اليوم الثلاثاء، الاستعدادات لتوفير الحماية للمشاركين بمسيرة الأعلام بالقدس المحتلة.

ورفعت الشرطة حالة التاهب في صفوفها وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن حوالي 2000 شرطي سينتشرون في محيط المسارات التي سيسلكها المشاركون بالمسيرة.

كما تم نشر الآلاف من أفرادها في القدس و"المدن المختلطة"، وفي وادي عارة والجليل الأسفل، تحسبا لمواجهات .

وتتضمن المسيرة حلقات رقص بالأعلام الإسرائيلية في ساحة باب العامود، إحدى بوابات بلدة القدس القديمة، على أن تمر عبر شوارع البلدة القديمة وصولا إلى ساحة حائط البراق.

فيما دعت الفصائل الفلسطينية للتصدي للمسيرة التي ستشهد مشاركة آلاف المستوطنين، محذرة من أن المسيرة "ستفجر معركة جديدة للدفاع عن القدس والمسجد الأقصى"

وقال الناطق باسم حركة حماس محمد حمادة: إن الوسطاء طلبوا من فصائل المقاومة عدم التصعيد بسبب مسيرة الأعلام.

وأكد حمادة، في تصريح مقتضب، أن كل الخيارات مفتوحة أمام المقاومة الفلسطينية في غزة ردا على إقامة مسيرة الأعلام الإسرائيلية اليوم الثلاثاء مساء.