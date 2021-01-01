الصفدي ولازاريني يبحثان الاستعدادات لتنظيم المؤتمر الدولي لحشد الدعم للأونروا

القدس المحتلة / سما /

- بحث نائب رئيس الوزراء، ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي والمفوّض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليب لازاريني، اليوم الإثنين، الاستعدادات للمؤتمر الدولي الذي ستنظمه الأردن والسويد بالتعاون مع الوكالة لحشد الدعم المالي والسياسي لها.

وأكد الصفدي ولازاريني أهمية المؤتمر الذي سيعقد قبل نهاية العام الحالي في اعتماد استراتيجيات وخطط فاعلة لضمان استمرار دعم "الأونروا" لإدامة الخدمات الحيوية التي تقدمها للاجئين الفلسطينيين، في المجالات الصحية والتعليمية والإغاثية.

كما شددا على أهمية عملية إعادة الإعمار في غزة، وضرورة توفير الدعم اللازم لإعادة البناء وتلبية احتياجات القطاع في أسرع وقت ممكن.

وثمّن لازاريني الجهود الأردنية لحشد الدعم الدولي للوكالة، مؤكدًا أهمية الدور الذي يقوم به الأردن بالتعاون مع المجتمع الدولي، لضمان توفير الدعم اللازم للوكالة، وسدّ العجز المالي الذي تواجهه.

واتفق الصفدي ولازاريني على مواصلة التنسيق والتشاور الثنائي، ومع السويد وأعضاء "مجموعة ستوكهولم"، حول سبل حشد الدعم الدولي اللازم، لتمكين "الأونروا" من الاستمرار في تقديم خدماتها الحيوية وفق تكليفها الأممي.