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نادٍ إنجليزي مرشح بقوة للتعاقد مع فيليب كوتينيو

الثلاثاء 15 يونيو 2021 11:43 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نادٍ إنجليزي مرشح بقوة للتعاقد مع فيليب كوتينيو



وكالات / سما /

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن اقتراب نادي ليستر سيتي الإنجليزي من التعاقد مع البرازيلي فيليب كوتينيو نجم برشلونة، خلال سوق الانتقالات الصيفية.

ويعيش فيليب كوتينيو أوقاتاً غير سعيدة مع برشلونة، حيث فشل النجم البرازيلي في الظهور بمستواه المعهود في ليفربول الإنجليزي سابقاً، مما دفع إدارة البلاوجرانا إلى التفكير في بيعه.

وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة ليستر سيتي تضع فيليب كوتينيو كأحد أهم أهدافها الصيفية، لتعزيز خط هجوم الثعالب في الموسم المقبل.

 

وأكملت الصحيفة أن بريندان رودجرز مدرب ليستر سيتي الحالي، وليفربول السابق الذي تعاقد قبل تسع سنوات مع كوتينيو يرغب في العمل مجدداً مع النجم البرازيلي، وطلب من إدارة الثعالب الحصول على توقيع كوتينيو.

وأوضحت الصحيفة أن ليستر سيتي مستعد لتقديم عرضاً لبرشلونة بقيمة 20 مليون يورو من أجل الظفر بخدمات النجم البرازيلي.

وأضافت الصحيفة أن برشلونة منفتح تماماً على مسألة رحيل كوتينيو في الموسم الجديد سواء بالبيع النهائي أو الإعارة، حيث ترغب الإدارة في عدم دفع راتبه السنوي في الموسم الجديد لتخفيض التكاليف.

#فيليب كوتينيو #ليستر سيتي #برشلونة

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