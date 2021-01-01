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حقيقة رفض ليفربول مشاركة محمد صلاح في الأوليمبياد

الثلاثاء 15 يونيو 2021 11:41 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حقيقة رفض ليفربول مشاركة محمد صلاح في الأوليمبياد



وكالات / سما /

علق شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب المصري الأوليمبي، على شائعات رفض نادي ليفربول الإنجليزي، مشاركة لاعبه محمد صلاح مع الفراعنة في أوليمبياد طوكيو خلال شهر يوليو المقبل.

وأشار إلى أنه اتحاد الكرة المصري لم يبلغه برفض نادي ليفربول مشاركة محمد صلاح في الأولمبياد، مضيفا أنه لم يتواصل مع قائد الفراعنة مؤخرا بل الجهاز الإداري للمنتخب الأوليمبي فعل ذلك.

وشدد شوقي على أنه مشاركة محمد صلاح في الأوليمبياد حدث سوف ينتشر في العالم بسرعة وحال اتخاذ ليفربول قراره النهائي سيعلن الريدز عن ذلك عبر منصاته وسيتم إبلاغ اتحاد الكرة المصري بذلك.

وأوضح شوقي غريب أنه لم يخاطب أي لاعب فوق السن باستثناء محمد صلاح وسوف يعلن القائمة النهائية في 30 من الشهر الجاري.

ووضع شوقي غريب قائمة من 8 لاعبين من أجل اختيار ثلاثي فوق السن للمشاركة مع منتخب مصر في أولمبياد طوكيو وهم محمد الشناوي وأيمن أشرف من النادي الأهلي ومحمد أبو جبل وطارق حامد ومحمود الونش من الزمالك ومحمد النني من أرسنال ومحمد صلاح من ليفربول وأحمد حجازي من ويست بروميتش ألبيون.

واختتم شوقي غريب حديثه بأنه لا يضع ترتيب في حساباته بخصوص الأسماء الثمانية المذكورة سلفا لأنه لا يعرف الموقف كيف سيكون يوم 30 من الشهر الجاري؟.

#الأوليمبياد #ليفربول #محمد صلاح

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