ريال مدريد يحتاج للتخلص من 9 لاعبين للتعاقد مع مبابي!

وكالات / سما /

ذكرت صحيفة آس الإسبانية أن ريال مدريد يواجه معضلة مالية فيما يتعلق بصفقة التعاقد مع كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان، الأمر لا يتوقف فقط على قيمة صفقة الانتقال، بل يمتد أيضاً إلى الراتب الخيالي الذي سيحصل عليه.

ويعرض باريس سان جيرمان على مبابي راتباً سنوياً قدره 30 مليون يورو صافي من الضرائب، وذلك من أجل إقناعه بتجديد العقد، وبالتالي يتوجب على ريال مدريد منحه راتب مشابه إن أراد التوقيع معه.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن ريال مدريد لا يمكنه التعاقد مع مبابي في الوضع الحالي للنادي، لأن محكوم بسقف رواتب محدد، لاسيما بعد التحديث الأخير لقانون الرواتب الذي تفرضه رابطة الدوري الإسباني.

وتصدر ريال مدريد قائمة أكثر الأندية الإسبانية منحاً للرواتب هذا الموسم بواقع 414 مليون يورو، هذا الرقم يذهب كرواتب فقط لفريق كرة القدم من لاعبين وجهاز فني، ولذلك لا يمكن التوقيع مع مبابي إلا أن تم التضحية بلاعبين آخرين.

وأضاف التقرير أن هناك 9 لاعبين يمكن أن يسمح ريال مدريد برحيلهم لتخفيض فاتورة الأجور بشكل كبير، مما يتيح إبرام صفقة كبيرة مثل التعاقد مع مبابي ومنحه الراتب الذي يعرضه عليه باريس سان جيرمان الآن.

وهؤلاء اللاعبين هم سيرجيو راموس، رافاييل فاران، إيسكو، داني سيبايوس، ماريانو دياز، مارسيلو، جاريث بيل، لوكا يوفيتش وألفار أودريوزولا، حيث يحصل جميعهم على 63 مليون يورو صافية من الضرائب، وهذا يعني أن النادي سيوفر 126 مليون من ميزانية الرواتب في حال تم التخلص منهم جميعاً.