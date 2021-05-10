  1. الرئيسية
  2. مقالات

إغلاق معبر كرم أبو سالم .... إلى متى ؟د.ماهر الطباع

الثلاثاء 15 يونيو 2021 11:30 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إغلاق معبر كرم أبو سالم .... إلى متى ؟د.ماهر الطباع



 الزمن يعود بقطاع غزة إلى المربع الأول للحصار" وتسائل إلى متى إغلاق معبر كرم أبو سالم ؟؟؟ ، حيث أن المعبر مغلق منذ ما يزيد عن شهر وقال: لأكثر من شهر إستمرار إغلاق معبر كرم أبو سالم التجاري جنوب شرق مدينة رفح حيث تم إغلاقة في بداية الحرب الرابعة على قطاع غزة والذي بدأت بتاريخ 10/5/2021 ، وإستمرار هذا الإغلاق لأكثر من ذلك سوف يؤدي إلى خسائر فادحة للتجار و المستوردين نتيجة عدم تمكنهم استلام بضائعهم من الخارج و جلب بضائعهم المخزنة في المخازن و الموانئ الإسرائيلية و تحملهم رسوم تخزين إضافية عليها ، ويعد معبر كرم أبو سالم المعبر التجاري الوحيد في قطاع غزة بعد إغلاق كافة المعابر التجارية ويتم من خلاله إدخال كافة الاحتياجات من البضائع والمساعدات الإنسانية والمحروقات.

إن هذا الإغلاق أدي إلى حرمان قطاع غزة من دخول حوالي 6500 شاحنة خلال تلك الفترة من الأصناف المسموح دخولها إلى القطاع ، بالإضافة إلى عدم تمكن مايزيد عن 300 شاحنة من الخروج إلى أسواق الضفة الغربية والأسواق الخارجية.

وتسبب إغلاق المعبر المستمر بنقص حاد في المواد الخام الأولية اللازمة للقطاعات الصناعية المختلفة ومن المتوقع توقف بعض القطاعات الصناعية في القريب العاجل في حال إستمرار إغلاق معبر كرم أبوسالم لأكثر من ذلك.

وتكبد المزارعين خسائر فادحة نتيجة عدم خروج بضائعهم من الخضروات إلى الضفة الغربية والاسواق الخارجية حيث توقف التصدير بشكل كامل وأدي ذلك إلى إنخفاض غير مسبوق في أسعار المنتجات الزراعية في أسواق القطاع.

كما تضرر قطاع الصيد بسبب إغلاق معبر كرم أبو سالم ومنع تصدير الأسماك للخارج بالإضافة إلى تحديد مساحة الصيد بمسافة لا تزيد على ستة أميال من الشاطئ.

والآن يجب تدخل المجتمع الدولي والمؤسسات و المنظمات الدولية ورعاة السلام و اللجنة الرباعية وبشكل سريع من خلال ممارسة الضغط الحقيقي على إسرائيل من أجل فتح كافة معابر قطاع غزة أمام حركة الأفراد والبضائع و العمل على إنهاء الحصار بشكل فوري ، لتجنيب قطاع غزة من كارثة اقتصادية ، اجتماعية ، صحية ، بيئية ، حيث أن القطاع اصبح نموذج لأكبر سجن بالعالم ، بلا إعمار، بلا معابر، بلا ماء ، بلا كهرباء ، بلا عمل، بلا دواء، بلا حياة ، بلا تنمية.


 

الأكثر قراءة اليوم

مصدر في المقاومة : كل السيناريوات مطروحة وهذا ما وعدت به السلطات المصرية حماس

لماذا اخفيت وجوه الوزيرات في صورة أعضاء الحكومة الإسرائيلية ؟

الامارات أول دولة عربية تعلق على حكومة بينت الجديدة وهذا ماقالته ..

من هو عصام الدعليس رئيس متابعة العمل الحكومي في قطاع غزة؟

الحكومة : نريد الية جديدة لاعادة اعمار غزة

عومر بارليف: مسيرة الأعلام ستجري كما هو مخطط لها.. والقائمة المشتركة تحذر

مصر.. الحكم بإعدام محمد البلتاجي وصفوت حجازي من قادة الاخوان المسلمين

الأخبار الرئيسية

18876

بينيت يستيقظ أمام لوحات ضخمة أمام منزله .. ما علاقة حماس ؟

الصحة بغزة تكشف عن عدد الاصابات والوفيات بفيروس "كورونا" خلال ال24ساعة الماضية

p

مصدر في المقاومة : كل السيناريوات مطروحة وهذا ما وعدت به السلطات المصرية حماس

لهذه الأسباب .. السلطة ترفض طريقة التعامل المصري مع "إعمار غزة"

الشيخ يرد على لابيد: "شعبنا لا يبحث عن تحسين شروط معيشية ولا حوارات مدنيه"

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية