  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الارباك الليلي يعود .. الاحتلال يطلق النار صوب شبان اقتربوا من السياج الفاصل جنوب غزة

الثلاثاء 15 يونيو 2021 11:25 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الارباك الليلي يعود .. الاحتلال يطلق النار صوب شبان اقتربوا من السياج الفاصل جنوب غزة



غزة / سما /

أطلقت قوات الاحتلال الاسرائيلي النار اليوم الثلاثاء، صوب عدد من الشبان اقتربوا من السياج الفاصل شرق خان يونس جنوب قطاع غزة.

وتمكن عدد من الشبان من قص السياج الشائك شرق خزاعة شرق خان يونس رغم قيام قوات الاحتلال باطلاق النار وقنابل الغاز.

ويتمركز عدد من الشبان في مخيم العودة القريب من السياج بعد اطلاق النار الذي لم يؤدي الى وقوع اصابات.

في سياق متصل دعت وحدات الإرباك الليلي والكوشوك للمشاركة في فعاليات احتجاجية الليلة المقبلة قرب السياج الأمني شرقي قطاع غزة، تنديدًا ورفضًا لمسيرة الأعلام الإسرائيلية الاستفزازية.

وقالت الوحدات ، إن فعالياتها التي ستبدأ الليلة باستخدام الأدوات الخشنة، نصرة للقدس المحتلة والمسجد الأقصى المبارك، واستنكارًا لممارسات الاحتلال بحقهما.

وأوضحت أنها ستنظم مؤتمرًا صحفيًا مساء اليوم على أرض مخيم ملكة "العودة" شرقي مدينة غزة لتدشين أولى فعالياتها.


 
وتشمل الأدوات الخشنة (إطلاق بالونات حارقة، القنابل صوتية، إشعال إطارات السيارات، تشغيل مكبرات الصوت) قرب السياج الأمني، احتجاجًا على جرائم وانتهاكات الاحتلال بالضفة وغزة والقدس.

الأكثر قراءة اليوم

مصدر في المقاومة : كل السيناريوات مطروحة وهذا ما وعدت به السلطات المصرية حماس

لماذا اخفيت وجوه الوزيرات في صورة أعضاء الحكومة الإسرائيلية ؟

الشيخ يرد على لابيد: "شعبنا لا يبحث عن تحسين شروط معيشية ولا حوارات مدنيه"

الامارات أول دولة عربية تعلق على حكومة بينت الجديدة وهذا ماقالته ..

من هو عصام الدعليس رئيس متابعة العمل الحكومي في قطاع غزة؟

عومر بارليف: مسيرة الأعلام ستجري كما هو مخطط لها.. والقائمة المشتركة تحذر

مصر.. الحكم بإعدام محمد البلتاجي وصفوت حجازي من قادة الاخوان المسلمين

الأخبار الرئيسية

الجهاد الاسلامي: الاحتلال الاسرائيلي يتحمل مسئولية تداعيات مسيرة المتطرفين في القدس

18876

بينيت يستيقظ أمام لوحات ضخمة أمام منزله .. ما علاقة حماس ؟

الصحة بغزة تكشف عن عدد الاصابات والوفيات بفيروس "كورونا" خلال ال24ساعة الماضية

p

مصدر في المقاومة : كل السيناريوات مطروحة وهذا ما وعدت به السلطات المصرية حماس

لهذه الأسباب .. السلطة ترفض طريقة التعامل المصري مع "إعمار غزة"

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية