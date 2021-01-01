الارباك الليلي يعود .. الاحتلال يطلق النار صوب شبان اقتربوا من السياج الفاصل جنوب غزة

غزة / سما /

أطلقت قوات الاحتلال الاسرائيلي النار اليوم الثلاثاء، صوب عدد من الشبان اقتربوا من السياج الفاصل شرق خان يونس جنوب قطاع غزة.

وتمكن عدد من الشبان من قص السياج الشائك شرق خزاعة شرق خان يونس رغم قيام قوات الاحتلال باطلاق النار وقنابل الغاز.

ويتمركز عدد من الشبان في مخيم العودة القريب من السياج بعد اطلاق النار الذي لم يؤدي الى وقوع اصابات.

في سياق متصل دعت وحدات الإرباك الليلي والكوشوك للمشاركة في فعاليات احتجاجية الليلة المقبلة قرب السياج الأمني شرقي قطاع غزة، تنديدًا ورفضًا لمسيرة الأعلام الإسرائيلية الاستفزازية.

وقالت الوحدات ، إن فعالياتها التي ستبدأ الليلة باستخدام الأدوات الخشنة، نصرة للقدس المحتلة والمسجد الأقصى المبارك، واستنكارًا لممارسات الاحتلال بحقهما.

وأوضحت أنها ستنظم مؤتمرًا صحفيًا مساء اليوم على أرض مخيم ملكة "العودة" شرقي مدينة غزة لتدشين أولى فعالياتها.





وتشمل الأدوات الخشنة (إطلاق بالونات حارقة، القنابل صوتية، إشعال إطارات السيارات، تشغيل مكبرات الصوت) قرب السياج الأمني، احتجاجًا على جرائم وانتهاكات الاحتلال بالضفة وغزة والقدس.