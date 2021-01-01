  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الشعبية: إصرار الاحتلال على تنظيم مسيرة الأعلام عوامل تفجير للمنطقة برمتها

الثلاثاء 15 يونيو 2021 11:04 ص / بتوقيت القدس +2GMT



غزة / سما /

حذرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين من التداعيات الخطيرة لإصرار الاحتلال على تنظيم مسيرة الأعلام الصهيونية لقطعان المستوطنين، والتي لا تُمثّل استفزازاً لشعبنا فحسب، بل لما تَحمله من عوامل تفجير لن تقتصر على الأراضي المحتلة، بل ارتداداتها ستكون خطيرة على المنطقة.

واعتبرت الجبهة أن المقاومة متأهبة وتتابع عن كثب مجريات هذا العدوان الجديد على مقدساتنا ومدينة القدس، وهي أكثر إصراراً على مواصلة الدفاع عن المقدسات وإفشال هذا المخطط الصهيوني بكل الوسائل المتاحة، فقد كانت خاضت معركة " سيف القدس" من أجل القدس، وهي مستعدة لتخوض هذه المعركة.

ودعت الجبهة جماهير شعبنا في القدس والضفة والداخل المحتل إلى التظاهر والاحتشاد في مدينة القدس وعلى أسوار وبوابات وباحات المسجد الأقصى والأماكن المقدسة، من أجل التصدي لاستفزازات المستوطنين، والدفاع عنها.

ووجهت الجبهة رسالة عاجلة إلى المجتمع الدولي، الصامت على استمرار جرائم الاحتلال واعتداءات المستوطنين بحق شعبنا، إلى ضرورة لجم عدوان الاحتلال على شعبنا، قبل فقدان السيطرة، وتمتد النيران بسرعة لتشعل المنطقة بأكملها.

#الجبهة الشعبية

الأكثر قراءة اليوم

مصدر في المقاومة : كل السيناريوات مطروحة وهذا ما وعدت به السلطات المصرية حماس

لماذا اخفيت وجوه الوزيرات في صورة أعضاء الحكومة الإسرائيلية ؟

الشيخ يرد على لابيد: "شعبنا لا يبحث عن تحسين شروط معيشية ولا حوارات مدنيه"

الامارات أول دولة عربية تعلق على حكومة بينت الجديدة وهذا ماقالته ..

من هو عصام الدعليس رئيس متابعة العمل الحكومي في قطاع غزة؟

عومر بارليف: مسيرة الأعلام ستجري كما هو مخطط لها.. والقائمة المشتركة تحذر

مصر.. الحكم بإعدام محمد البلتاجي وصفوت حجازي من قادة الاخوان المسلمين

الأخبار الرئيسية

الجهاد الاسلامي: الاحتلال الاسرائيلي يتحمل مسئولية تداعيات مسيرة المتطرفين في القدس

18876

بينيت يستيقظ أمام لوحات ضخمة أمام منزله .. ما علاقة حماس ؟

الصحة بغزة تكشف عن عدد الاصابات والوفيات بفيروس "كورونا" خلال ال24ساعة الماضية

p

مصدر في المقاومة : كل السيناريوات مطروحة وهذا ما وعدت به السلطات المصرية حماس

لهذه الأسباب .. السلطة ترفض طريقة التعامل المصري مع "إعمار غزة"

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية