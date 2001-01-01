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هيئة الأسرى: قائمة "عمداء الأسرى" ترتفع اليوم إلى /74/ أسيرا فلسطينيا

الثلاثاء 15 يونيو 2021 11:00 ص / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن قائمة "عمداء الأسرى" ارتفعت لتصل إلى (74) أسيرا، حيث انضم إليها الأسير سعد الدين مسعد جبر (43 عاما)، من مخيم الأمعري بمدينة رام الله، والمعتقل منذ 15 حزيران 2001.

وأضافت الهيئة في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أن سلطات الاحتلال كانت قد اعتقلت جبر، بتهمة مقاومة الاحتلال والانتماء لحركة "فتح"، وأصدرت بحقه حكما بالسجن الفعلي لمدة (35 عاما)، أمضى (20) منها متنقلا بين عدة سجون إسرائيلية .

وأوضحت الهيئة في بيانها: أن من بين "عمداء الأسرى" نحو (34) أسيرا مضى على اعتقالهم أكثر من (25 عاما)، وهؤلاء يُطلق عليهم الفلسطينيون مصطلح "جنرالات الصبر"، منهم (25) أسيرا معتقلين ما قبل اتفاقية أوسلو، ومن بينهم (13) أسيرا مضى على اعتقالهم ما يزيد عن (30 عاما) بشكل متواصل، أقدمهم الأسيران" كريم وماهر يونس" المعتقلان منذ يناير عام 1983.

وأشارت إلى وجود عشرات الأسرى ممن تحرروا في صفقة التبادل عام 2011، واعتقلوا مجددا عام 2014 وأعيدت لهم الأحكام السابقة، وأبرزهم الأسير نائل البرغوثي الذي أمضى أكثر من (40 عاما) على فترتين وما يزال في الأسر.

#هيئة الأسرى #الأسرى

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