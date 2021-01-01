الصحة بغزة تكشف عن عدد الاصابات والوفيات بفيروس "كورونا" خلال ال24ساعة الماضية

غزة / سما /

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، عن تسجيل حالتي وفاة و240 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" وتعافي 205 حالة خلال الساعات الـ 24 الأخيرة.

وذكرت الصحة في التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، أنها أجرت 1153 فحص مخبري خلال الساعات الماضية.

وقالت إن اجمالي تراكمي المصابين 112317 إصابة، والحالات النشطة 3721 حالة، والمتعافين 107549 حالة.

فيما بلغ عدد الوفيات 1047 حالة وفاة، الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 67 حالة، والحالات الخطيرة والحرجة 48 حالة.

وأشارت إلى أن اجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة: 207200 جرعة وهي تكفي لـ 103600 شخص، والاشخاص الذين تلقوا اللقاح: 48764 شخصاً.