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واللا: سكان الغلاف متخوفون من دفع ثمن المسيرة

الثلاثاء 15 يونيو 2021 10:00 ص / بتوقيت القدس +2GMT
واللا: سكان الغلاف متخوفون من دفع ثمن المسيرة



القدس المحتلة / سما /

​ذكر موقع واللا العبري صباح اليوم الثلاثاء، أن سكان مستوطنات غلاف غزة، متخوفون من دفع ثمن مسيرة الأعلام المقررة مساء اليوم في القدس.

 
ووفقاً للموقع العبري، عبر سكان مستوطنات غلاف غزة عن خشيتهم من الانجرار لموجة تصعيد جديدة، يدفعون خلال الثمن.
 
وتساءل بعض السكان، أليس من الأفضل البحث عن بدائل لهذه المسيرة لأننا سنتحمل النتائج وندفع الثمن؟".
 
وكانت صحيفة هآرتس العبرية ذكرت الليلة الماضية  أن مسيرة الأعلام سوف تتم في موعدها الرسمي والمقرر مساء اليوم الثلاثاء.
 
وأوضحت الصحيفة أنه على خلفية تهديدات حمـاس وخشية من التصعيد اليوم، عزز الجيش الإسرائيلي نشر القبة الحديدية في جميع أنحاء "البلاد".

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