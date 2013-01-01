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من هو عيساوي فريج.. الوزير العربي في الحكومة الإسرائيلية الجديدة؟

الثلاثاء 15 يونيو 2021 09:53 ص / بتوقيت القدس +2GMT
من هو عيساوي فريج.. الوزير العربي في الحكومة الإسرائيلية الجديدة؟



القدس المحتلة / سما /

ضمت الحكومة الإسرائيلية الجديدة، التي نالت الثقة يوم الأحد، اسم الوزير العربي، عيساوي فريج الذي سيشغل منصب وزير التعاون الإقليمي.

 وصادق الكنيست الإسرائيلي، أمس على حكومة جديدة، برئاسة نفتالي بينيت زعيم حزب “يمينا” وهي ائتلاف من 8 أحزاب من مختلف ألوان الطيف السياسي.

وحصلت هذه الحكومة على أصوات مؤيدة لها من 60 عضوا بالكنيست مقابل معارضة 59؛ لتصبح الحكومة رقم 36 في تاريخ إسرائيل.

كما تضم الحكومة، وللمرة الأولى، حزبا عربيا هو “القائمة الموحدة”، برئاسة منصور عباس.

وبرز اسم عيساوي فريج (58 عاما) في تشكيلة الحكومة الجديدة عن حزب ميرتس اليساري، الذي حصل على ثلاث مناصب وزارية، ولديه 6 نواب في الكنيست.

فريج هو ابن بلدة كفر قاسم، ولد عام 1963، متزوج وله 7 أبناء، وهو عضو في “ميرتس” منذ 25 عاما.

يشير موقع الكنيست على الإنترنت إلى أن عيساوي يحمل درجة البكالوريوس في الاقتصاد والمحاسبة من الجامعة العبرية في القدس، وعضو في مجلس إدارتها، كما عمل مدقق حسابات.

أصبح فريج عضوا في الكنيست الإسرائيلي عن “ميرتس” في الكنيست التاسع عشر عام 2013، والعشرين 2015، والواحد والعشرين 2019.

الوزير العربي في الحكومة الإسرائيلية الجديدة، كان نائبا لرئيس الكنيست العشرين، كما شغل عضوية العديد من اللجان البرلمانية.

ويقول الكنيست في موقعه الإلكتروني، إن فريج -رجل الأعمال- قدّم مشروع قانون لتثبيت اللغة العربية في المناهج الدراسية في إسرائيل، كما عمل على إلزام الهيئات العامة باستثمار ما لا يقل عن 10% من ميزانية حملاتها الإعلانية لصالح الحملات الإعلانية باللغة العربية.

وبادر عيساوي إلى قانون يضمن أن البرامج التي تبثها سلطة الإذاعة الإسرائيلية باللغة العربية تعكس الخطاب داخل المجتمع العربي. ورفع التماسا إلى محكمة العدل العليا في إسرائيل، جنبا إلى جنب مع المحامي عيران ليف، مطالبين بمحاكمة المستوطنين قتلة عائلة دوابشة الفلسطينية.

وقال فريج في فيديو نشره على صفحته الرسمية بموقع “فيسبوك”، ليل الأحد الاثنين، إنه قرر المشاركة في الحكومة الإسرائيلية الجديدة “من أجل صنع التغيير المنشود”، مؤكدا أن سيعمل على وقف العنصرية ضد المجتمع العربي في إسرائيل، كما أكد سعيه لبلورة اتفاقيات مع دول في الشرق الأوسط وخاصة الدول العربية.

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