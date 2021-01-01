المبادرة الوطنية تدعو إلى تصدي موحد لمسيرة المستعمرين

غزة / سما /

دعت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية إلى تصدي وطني موحد لمسيرة المستعمرين المستوطنين في مدينة القدس.



وقالت المبادرة في بيان لها اليوم أن جماهير الشعب الفلسطيني قاد بمقاومته الشعبية على مواجهة مسيرة أعلام المستعمرين و إفشال أهدافها و يساندهم الشباب الفلسطيني في سائر أرجاء الأراضي المحتلة والداخل الفلسطيني.



وأكدت المبادرة أن وحدة العمل النضالي في كل مكان وتشكيل قيادة وطنية موحدة هي خير رد على استفزازات المستعمرين و الاحتلال وأجهزته الأمنية، وهي الوسيلة الفعالة لإفشال مخططات التهويد والتطهير العرقي في باب العامود والشيخ جراح وسلوان ومناطق القدس كافة ولحماية المسجد الأقصى من رجس المستعمرين .