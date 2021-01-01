غزة : وحدات الارباك الليلي تعود للعمل مجددا الليلة

غزة / سما /

دعت وحدات الإرباك الليلي والكوشوك للمشاركة في فعاليات احتجاجية الليلة المقبلة قرب السياج الأمني شرقي قطاع غزة، تنديدًا ورفضًا لمسيرة الأعلام الإسرائيلية الاستفزازية.

وقالت الوحدات ، إن فعالياتها التي ستبدأ الليلة باستخدام الأدوات الخشنة، نصرة للقدس المحتلة والمسجد الأقصى المبارك، واستنكارًا لممارسات الاحتلال بحقهما.

وأوضحت أنها ستنظم مؤتمرًا صحفيًا مساء اليوم على أرض مخيم ملكة "العودة" شرقي مدينة غزة لتدشين أولى فعالياتها.

وتشمل الأدوات الخشنة (إطلاق بالونات حارقة، القنابل صوتية، إشعال إطارات السيارات، تشغيل مكبرات الصوت) قرب السياج الأمني، احتجاجًا على جرائم وانتهاكات الاحتلال بالضفة وغزة والقدس.