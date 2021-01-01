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المالكي يشارك في الاجتماع الوزاري العربي التشاوري

الثلاثاء 15 يونيو 2021 09:28 ص / بتوقيت القدس +2GMT



الدوحة / سما /

يشارك وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، اليوم الثلاثاء، في الاجتماع الوزاري العربي التشاوري الذي سيعقد في العاصمة القطرية، الدوحة، بحضور غالبية الوزراء العرب.

ومن المفترض أن يلتقي المالكي مع الوزراء العرب أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، كما سيشارك في الاجتماع التشاوري الوزاري العربي والذي سيبحث الأوضاع العربية الراهنة بما فيها الوضع الفلسطيني بما يشمل الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على الأماكن المقدسة في القدس، إضافة إلى محاولات دولة الاحتلال بطرد المواطنين الفلسطينيين من مساكنهم خاصة في حي الشيخ جراح وأحياء مدينة سلوان المحاذية للسور الجنوبي للبلدة القديمة، إضافة للتوسع الاستيطاني المسعور، وايضا الجهود التي تقودها مصر في تثبيت الهدنة وشموليتها، وعملية إعادة الإعمار لقطاع غزة.

وسيشارك المالكي في الاجتماع الأول للجنة الوزارية التي تشكلت بعد الاعتداء الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة والقدس لمتابعة العمل مع مجلس الأمن والدول دائمة العضوية، إضافة إلى متابعة العمل مع الاتحاد الأوروبي وبقية التجمعات الإقليمية والدولية لوقف تلك الاعتداءات، من أجل فتح آفاق سياسية تسمح للعودة الى المفاوضات على أساس الشرعية الدولية والمرجعيات الدولية المعتمدة.

وسيلتقي على هامش هذه الاجتماعات مع بعض وزراء الخارجية العرب ومنهم وزير الخارجية التونسي، ووزيرة الخارجية اللبنانية بالوكالة.

#رياض المالكي

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