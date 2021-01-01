رام الله / سما /

أبرزت الصحف الفلسطينية الثلاث (القدس، الحياة الجديدة، الأيام) الصادرة اليوم الثلاثاء، خبر إقرار حكومة بينيت تنظيم "مسيرة الاعلام" اليوم ورفع حالة التأهب في صفوف قوات الاحتلال بالقدس الشرقية، وفتح تدعو للتصدي لمسيرة المستوطنين.

كما أبرزت الصحف، خبر إطلاق الاحتلال النار على مواطنين أثناء اعتقالهما وإصابة أحدهما بجروح خطيرة، وتدميره 7 مخازن تجارية في دير شرف ومسكنين بمخماس، وتحذيرات من هدم 17 منزلا في سلوان حتى نهاية الشهر المقبل.

وفيما يلي أبرز العناوين:

القدس:

-الاحتلال يطلق النار على مواطنين أثناء اعتقالهما ويصيب أحدهما بجروح خطيرة ويدمر 7 مخازن تجارية في دير شرف ومسكنين بمخماس وتحذيرات من هدم 17 منزلا في سلوان حتى نهاية الشهر المقبل.

-حكومة بينيت تقر تنظيم "مسيرة الاعلام" اليوم ورفع حالة التأهب في صفوف قوات الاحتلال بالقدس الشرقية.

-الحكومة تصادق على مشروع معدل لقانون العقوبات لحماية المنشآت والطواقم الطبية.

-الرجوب ل"القدس": اتفقنا مع حماس على "خارطة طريق" وكافة القضايا لا تحل إلا بالحوار.

-6 وفيات و156 إصابة جديدة بكورونا في الضفة والقطاع.

الحياة الجديدة:

-فتح تدعو إلى التصدي لمسيرة المستوطنين الاستفزازية في القدس المحتلة اليوم.

-إصابة مواطنين بالرصاص والاحتلال يهدم مسكنين قرب مخماس ومخازن ومنشآت في دير شرف.

-مجلس الوزراء يصادق على مشروع لقانون العقوبات لحماية المنشآت والطواقم الطبية.

-لجنة أممية: تدهور مستمر بوضع حقوق الإنسان في فلسطين جراء ممارسات الاحتلال.

-اسرائيل تطوي حقبة نتنياهو وتترقب أجندة رئيس الوزراء الجديد.

الأيام:

-الاحتلال يستنفر قواته ويحول القدس إلى ثكنة عسكرية استعدادا لتنظيم "مسيرة الأعلام" الاستفزازية اليوم.

-إصابة مواطنين برصاص الاحتلال في الجفتلك وآخرين بالاختناق في مواجهات بيتا ورمانة.

-اسرائيل تبدأ حقبة ما بعد نتنياهو.

-اشتية: نحتاج إلى اعتماد آلية جديدة لتسريع عملية الإعمار في قطاع غزة.

-"الوباء": 6 وفيات و156 إصابة جديدة.

-المستوطنون يواصلون عملية البناء بمحطة الباصات القديمة بالخليل.