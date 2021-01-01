تشيلي تُحبط رصاصة ميسي بالتعادل مع الأرجنتين (فيديو)

برازيليا/سما/

تعثر منتخب الأرجنتين في أولى مبارياته بكوبا أمريكا 2021، وذلك بتعادله مع تشيلي (1-1)، اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة الافتتاحية للمجموعة الأولى.

راقصو التانجو تقدموا بهدف سجله ليونيل ميسي في الدقيقة 33، قبل أن تتعادل تشيلي عن طريق إدواردو فارجاس ( د 57).

بهذا التعادل، تقاسم المنتخبان صدارة المجموعة الأولى مؤقتًا برصيد نقطة واحدة لكل منهما، في انتظار ما ستسفر عنه باقي مباريات الجولة الأولى.

وهدد المنتخب الأرجنتيني مرمى تشيلي بأول فرصة حقيقية بعد مرور 16 دقيقة على بداية المباراة عبر تسديدة قوية أطلقها نيكولاس جونزاليس، لكن برافو حولها ببراعة إلى ركنية.

وعاد برافو لحرمان جونزاليس من فرصة هدف محقق بعد انفراد صريح، لكن المهاجم الأرجنتيني سددها في أحضان الحارس التشيلي.

وانطلق جيان مينيسيس بالكرة حتى اقتحام منطقة جزاء الأرجنتين قبل أن يطلق تسديدة أرضية زاحفة مرت بعيدة عن المرمى.

وسنحت فرصة أمام ميسي لتنفيذ ركلة حرة احتسبها الحكم لصالح فريقه على حدود منطقة جزاء تشيلي، ليتمكن البرغوث من وضعها بدقة داخل المرمى بعدما ارتطمت بيد برافو واستقرت داخل الشباك.

وكاد راقصو التانجو أن يعززوا التقدم بهدف ثانٍ بعدما وصلت كرة عرضية إلى لاوتارو مارتينيز، لكن المهاجم الأرجنتيني سددها بغرابة بعيدًا عن المرمى.

وظل منتخب تشيلي متراجعًا للخلف وسط سيطرة كلية من رفاق ميسي على مجريات اللعب، إذ لم يغير هدف التقدم الأرجنتيني من السيناريو الذي بدأت به المباراة حتى نهاية الشوط الأول.

وبعد بداية الشوط الثاني بدقائق معدودة، سقط فيدال داخل منطقة جزاء الأرجنتين بعد تدخل من تاجليافيكو، ليحتسب الحكم على إثرها ركلة جزاء لصالح تشيلي.

ولجأ الحكم بعد ذلك لتقنية الفيديو من أجل التيقن من صحة قراره، ليتأكد له وجود مخالفة بالفعل لصالح فيدال، مما دفعه لاحتساب ركلة الجزاء.

ونفذ فيدال الركلة بنفسه، لكن الحارس الأرجنتيني تصدى لها ببراعة قبل أن ترتد إلى فارجاس، الذي قابلها بضربة رأسية إلى داخل الشباك، معادلًا النتيجة للمنتخب التشيلي.

ووصلت كرة عرضية إلى فيدال داخل منطقة جزاء الأرجنتين، ليقابلها بضربة رأسية من الوضع طائرًا، لكن مارتينيز أمسك بالكرة بسهولة.

وتبدل الحال كليًا عما كان عليه في الشوط الأول بعدما تقدمت تشيلي وهددت مرمى الأرجنتين بأكثر من فرصة، بينما تقهقر الأخير نحو منطقة جزائه.

وقابل تاجليافيكو عرضية ميسي داخل منطقة جزاء تشيلي، بضربة رأسية، لكن الكرة ذهبت بعيدة عن القائمين والعارضة.

وأطلق ميسي تسديدة أرضية زاحفة من خارج منطقة الجزاء، إلا أن برافو كان لها بالمرصاد.

وأضاع جونزاليس فرصة هدف محقق بعدما وصلته تمريرة بينية عالية من ميسي، ليقابلها برأسية علت العارضة.

وكثف المنتخب الأرجنتيني من هجماته في الدقائق الأخيرة على أمل خطف هدف الفوز دون جدوى، لتنتهي المباراة بالتعادل بهدف لكل فريق.