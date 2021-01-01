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وزير خارجية الإمارات يناقش مع نظيره الإسرائيلي "التعاون الثنائي"

الثلاثاء 15 يونيو 2021 12:56 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وزير خارجية الإمارات يناقش مع نظيره الإسرائيلي "التعاون الثنائي"



أبوظبي/سما/

هنأ وزير الخارجية الإماراتي نظيره الإسرائيلي الجديد على منصبه، في اتصال هاتفي تم معه اليوم الاثنين.

وبحسب رويترز فقد أجرى وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد اتصالا هاتفيا بنظيره الإسرائيلي يائير لابيد هنأه خلاله على منصبه.

وفي تغريدة نشرها على حسابه الشخصي بموقع تويتر، أكد يائير لابيد وزير الخارجية الإسرائيلي الجديد أنه بحث في اتصال هاتفي مع نظيره الإماراتي سبل دعم التعاون الثنائي بين بلديهما.


وقال لابيد: "لقد كان من دواعي سروري أن أتحدث إلى وزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة هذا المساء".

وأكد أنه يتطلع إلى العمل معه "للبناء على العلاقات الدافئة والفريدة بين بلدينا لصالح شعوبنا والشرق الأوسط بأسره".

يشار إلى أن لابيد كان قد شكل الحكومة الإسرائيلية الجديدة مع نفتالي بينيت، والتي صوت لها الكنيست الإسرائيلي أمس الأحد بـ60 صوتا مقابل 59.

وسيتولى بينيت منصب رئيس الوزراء لمدة عامين قبل أن يتولى لابيد، وهو مقدم برامج تلفزيوني شهير سابق، المنصب، حيث تولى الآن وزارة الخارجية الإسرائيلية.

وسيرأسان حكومة تضم أحزابا من مختلف الأطياف السياسية، بما في ذلك لأول مرة حكومة تمثل الأقلية العربية التي تشكل 21% من السكان.

ويعتزم الاثنان إلى حد كبير تجنب القيام بتحركات كاسحة بشأن القضايا الدولية الساخنة مثل السياسة تجاه الفلسطينيين، في الوقت الذي يركزان فيه على الإصلاحات الداخلية.

ومع وجود احتمال ضئيل أو عدم وجود أي احتمال على الإطلاق للتقدم نحو التوصل لحل الصراع المستمر منذ عشرات السنين مع إسرائيل، لن يتأثر فلسطينيون كثيرون بتغيير الإدارة، قائلين إن "بينيت سيتبع على الأرجح نفس الأجندة اليمينية مثل نتنياهو".

#وزير الخارجية الاماراتي #عبد الله بن زايد #يائير لابيد #وزير الخارجية الاسرائيلي

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