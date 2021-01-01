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أسيران من مخيم جنين يعلنان إضرابهما عن الطعام

الإثنين 14 يونيو 2021 09:13 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله /سما/

 أعلن الأسيران أيسر محمد العامر (21 عاما)، وإبراهيم عماد العامر (19 عاما) وكلاهما من مخيم جنين، اليوم الإثنين، إضرابهما المفتوح عن الطعام في سجن "جلبوع"، إسنادا للأسيرين المضربين عن الطعام يوسف العامر وعمرو الشامي.

وقال مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور، إن عائلتي الأسيرين أكدتا شروعهما بالإضراب عن الطعام، مبينا أن الأسير أيسر هو ابن عم الأسير يوسف العامر، وإبراهيم هو شقيق يوسف الذي يواصل إضرابه لليوم الـ15 وكذلك الشامي.

واشار إلى أن الأسير أيسر محكوم بالسجن لمدة 5 سنوات، وإبراهيم ما يزال موقوفا منذ 19 شهرا.

#الاسرى الفلسطينيين #السجون الاسرائيلية #اضراب عن الطعام

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