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لماذا اخفيت وجوه الوزيرات في صورة أعضاء الحكومة الإسرائيلية ؟

الإثنين 14 يونيو 2021 08:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
لماذا اخفيت وجوه الوزيرات في صورة أعضاء الحكومة الإسرائيلية ؟



القدس المحتلة /سما/

نشرت صحيفة "Behadry Haredim" اليهودية الأرثوذوكسية الأصولية صورة للحكومة الإسرائيلية الجديدة أخفت فيها وجوه الوزيرات استمرارا لممارسة تثير جدلا كبيرا في إسرائيل.

وعرضت الصحيفة الاثنين على متابعها صورة جماعية التقطت في المجمع الرئاسي بالقدس المحتلة لأعضاء الحكومة الإسرائيلية الـ36 برئاسة زعيم حزب "يامينا"، نافتالي بينيت، ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية، يائير لابيد، الذي سيتولى رئاستها بعد عامين، والرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين.


وتضم الحكومة الإسرائيلية الجديدة 9 وزيرات وأخفت الصحيفة، التي تصف نفسها بأكبر منصة إخبارية لجماعة "الحريديم" اليهودية الأرثوذوكسية الأصولية، وجوه جميع النساء في الصورة باعتبار أن عرضها "حراما" في الشريعة.

وتواجه ممارسة إخفاء وجوه النساء في الصور من قبل الجماعات ووسائل الإعلام اليهودية الأصولية انتقادات واسعة في إسرائيل من قبل المدافعين عن حقوق المرأة.

#الحكومة الإسرائيلية #حكومة لابيد بينت

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