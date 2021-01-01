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البحرين تهنئ نفتالي بينيت ويائير لابيد بتشكيل الحكومة "الإسرائيلية"

الإثنين 14 يونيو 2021 08:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
البحرين تهنئ نفتالي بينيت ويائير لابيد بتشكيل الحكومة "الإسرائيلية"



المنامة/سما/

بعث ولي العهد البحريني، الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، برقية تهنئة إلى نفتالي بينيت ويائير لابيد بمناسبة تشكيل الحكومة الإسرائيلية التي سيتزعمانها.

وأعرب الأمير في رسالته عن "خالص تمنياته للحكومة المشكلة بالتوفيق في مهامها بما يعزز من ركائز التنمية والاستقرار والسلام بالمنطقة والعالم".

وصوت الكنيست، أمس الأحد، لصالح منح الثقة لـ"حكومة التغيير" المعارضة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بأغلبية 60 صوتا مقابل 59 لصالح الحكومة السابقة، منهيا بذلك فترة رئاسة نتنياهو التي استمرت 12 عاما على التوالي كرئيس للوزراء، في حين أدت الحكومة الجديدة اليمين في ساعة متأخرة من مساء أمس.

وسيترأس الحكومة الجديدة بالتناوب رئيسا حزبي "يمينا" اليميني، نفتالي بينيت، و"هناك مستقبل" الوسطي، يائير لابيد، حيث سيتولى بينيت كرسي رئيس الوزراء حتى أغسطس 2023 ، فيما سيعود إلى لابيد في هذه الفترة منصب وزير الخارجية، ثم سيتبادلان المنصبين حتى انقضاء صلاحيات الدورة الحالية من الكنيست في نوفمبر 2025.

#البحرين #بينيت #لابيد #تشكيل الحكومة الاسرائيلية #سلمان بن حمد آل خليفة

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