الجهاد الإسلامي: المقاومة على أتم الاستعداد والجاهزية لمواجهة أي عدوان يمس الأقصى

غزة /سما/

دعت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، جماهير شعبنا في الأرض المحتلة عام 48 والضفة الغربية والقدس لشد الرحال إلى المسجد الأقصى المبارك والرباط في ساحاته الشريفة، والنفير العام يوم الثلاثاء.

وقالت حركة الجهاد في بيان لها: "من جديد تتصاعد الحملات العدوانية من قبل اليمين الصهيوني المتطرف المدعوم من حكومة وجيش الاحتلال سعياً لتنفيذ مخططات الاستيطان والتهويد وفرض سيطرتهم على القدس وتنفيذ المزيد من جرائم التطهير العرقي بحق أهلنا المقدسيين.

وأكدت الحركة، أن ما يسمى بـ "مسيرة الأعلام" التي يجري التحضير لها يوم غدٍ الثلاثاء، هي عمل استفزازي وتصعيد خطير يمس بأقدس مقدساتنا، وعدوانٌ يستهدف العرب والمسلمين جميعاً.

وشددت الحركة، على أن الشعب الفلسطيني كله موحدٌ في معركة الدفاع عن القدس والمسجد الأقصى، وهو مستعد في كل وقت للمواجهة الشاملة، وعليه فإننا ندعو للنفير العام في كافة المدن والقرى والمخيمات داخل الوطن وفي مناطق اللجوء والشتات، استعداداً لمواجهة أي عدوان على المقدسات.

ودعت، جماهير شعبنا في الأرض المحتلة عام 48 والضفة الغربية والقدس لشد الرحال إلى المسجد الأقصى المبارك والرباط في ساحاته الشريفة، كما ندعو أهلنا المقدسيين إلى الاعتصام في منطقة باب العامود والشيخ جراح وحي بطن الهوى.

كما أكدت أن المقاومة الفلسطينية في كل مكان، على أتم استعداد وجاهزية لمواجهة أي عدوان والرد عليه بكل قوة وثبات.

وفيما يلي نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم

بيان صادر عن حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين

ندعو جماهير شعبنا لشد الرحال إلى المسجد الأقصى والنفير العام يوم الثلاثاء لمواجهة أي مساس بالمقدسات

من جديد تتصاعد الحملات العدوانية من قبل اليمين الصهيوني المتطرف المدعوم من حكومة وجيش الاحتلال سعياً لتنفيذ مخططات الاستيطان والتهويد وفرض سيطرتهم على القدس وتنفيذ المزيد من جرائم التطهير العرقي بحق أهلنا المقدسيين.

إن ما يسمى بـ "مسيرة الأعلام" التي يجري التحضير لها يوم غدٍ الثلاثاء هي عمل استفزازي وتصعيد خطير يمس بأقدس مقدساتنا ، وعدوانٌ يستهدف العرب والمسلمين جميعاً.

إننا أمام هذا الإرهاب المنظم الذي تمارسه حكومة الاحتلال الاستيطانية، فإننا نؤكد على ما يلي:ـ

أولاً: إن الشعب الفلسطيني كله موحدٌ في معركة الدفاع عن القدس والمسجد الأقصى، وهو مستعد في كل وقت للمواجهة الشاملة، وعليه فإننا ندعو للنفير العام في كافة المدن والقرى والمخيمات داخل الوطن وفي مناطق اللجوء والشتات، استعداداً لمواجهة أي عدوان على المقدسات.

ثانياً: ندعو جماهير شعبنا في الأرض المحتلة عام 48 والضفة الغربية والقدس لشد الرحال إلى المسجد الأقصى المبارك والرباط في ساحاته الشريفة، كما ندعو أهلنا المقدسيين إلى الاعتصام في منطقة باب العامود والشيخ جراح وحي بطن الهوى.

ثالثاً: إن المقاومة الفلسطينية في كل مكان، على أتم استعداد وجاهزية لمواجهة أي عدوان والرد عليه بكل قوة وثبات.

حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين

الاثنين 4 ذو القعدة 1442هـ،

14 يونيو 2021م