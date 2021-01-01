بنك القدس يدعم مصلحة مياه بلديات الساحل بغزة

غزة /سما/

قدم بنك القدس، مؤخراً، دعماً مادياً لصالح مصلحة مياه بلديات الساحل في غزة بهدف التخفيف من الأضرار ومساعدة المصلحة على تقديم الخدمات لسكان القطاع، انطلاقاً من إيمان بنك القدس وحرصه الدائم على دعم مؤسسات الوطن بمختلف مناطقهم وفئاتهم، ما يُساهم في رفع العوز عنهم ويفتح أمامهم الطريق لتعزيز دورهم في خدمة المجتمع.

جاء ذلك خلال استقبال المدير العام لمصلحة مياه بلديات الساحل المهندس منذر شبلاق مدير بنك القدس في منطقة غزة شحادة الغول، يرافقه راشد الإفرنجي ولبنى نجم، بحضور المهندس ممدوح الغزالي.

ويهدف التبرع المُقدم من البنك إلى دعم مشروع توريد السولار لمرافق المياه، بهدف تشغيل محطات الصرف الصحي، تجنباً لحدوث كوراث بيئة وتشيغل الآليات الثقيلة للمساهمة برفع الانقاض ومساعدة ذوي الاختصاص بعملية إزالة الركام وتوزيع المياه لمراكز ايواء النازحين بالمدراس.

وعلق مدير بنك القدس في منطقة غزة شحادة الغول قائلاً: “يعد هذا التبرع امتداداً لدعمنا متعدد المحاور للمؤسسات الوطنية والأهلية، والذي يأتي في إطار استراتيجيتنا للمسؤولية المجتمعية،التي نسعى من خلالها لتأدية دور محوري في إرساء التنمية في المحافظات الجنوبية عبر الالتفات لقضايا المجتمع والتحديات والهموم الملحة التي يواجهها بالتركيز على تحديات البنية التحتية”.

بدوره، قال شبلاق: “نشكر بنك القدس على هذه اللفتة الطيبة التي ستساهم في تعزيز دور مصلحة المياه للقيام بدورها كمزود خدمات رئيس في كافة محافظات القطاع، ولتحقيق التكافل المجتمعي بين المؤسسات في الوطن.

وتأتي مشاركة بنك القدس ترجمة للواجب الوطني وتأكيداً على تعزيز الشراكة ما بين المؤسسات الاقتصادية ومؤسسات القطاع العام والأهلي لتحقيق التنمية المستدامة وتلبية لاحتياجات المحافظات الجنوبية وخصوصاً في ظل الظروف الحالية، كما يحرص البنك دوماً على دعم الجهود الوطنية ومؤسسات المجتمع المحلي والمدني للتصدي للتحديات المجتمعية والمساعدة في توفير الحلول لها.