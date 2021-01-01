جمعية وكلاء السياحة والسفر بغزة: الاحتلال يرجع الطرود البريدية منذ قرابة الـ 60 يومًا

غزة /سما/

قالت جمعية وكلاء السياحة والسفر في غزة، اليوم الاثنين، إن الاحتلال يرجع الطرود البريدية من على حاجز بيت حانون "ايرز" منذ قرابة الـ 60 يومًا، مشيرة إلى أن هذا الإجراء يعد تفريقًا بين شطري الوطن.

وقال رئيس الجمعية وسيم مشتهى في حديث لـ "إذاعة القدس" "عمليات الإرجاع لمعاملات المواطنين أدت لتفاقم معاناتهم سواء للعلاج بالخارج أو تجديد الجوازات أو لم الشمل".

وأوضح مشتهى، أن الجمعية تناشد بشكل يومي من خلال المنابر والمنظمات الحقوقية بضرورة الضغط على الاحتلال، آملين بحل الأزمة المتعلقة بالتأشيرات والجوازات.

وطالب، المجتمع الدولي والمسؤولين في رام الله بالتدخل السريع لإنهاء هذا الأمر باستخدام طرق بديلة.

وأضاف: "بقوتنا وتكاتفنا نستطيع أن نكسر الحصار الذي يفرضه الاحتلال وبإمكان السلطة الفلسطينية إيجاد بدائل حول تحكم الاحتلال في البريد".