مصرع مواطن متأثراً بإصابته بحادث سير بنابلس

نابلس /سما/

لقي مواطن يبلغ من العمر 60 عاماً من بلدة عرابة جنوب مدينة جنين مصرعه جراء تعرضه لحادث سير تصادم بين مركبتين وقع على طريق سبسطية شمالي نابلس في التاسع والعشرين من الشهر الماضي.

وذكر العقيد لؤي ارزيقات الناطق الإعلامي بإسم الشرطة بأن عمليات شرطة المحافظة تلقت بلاغاً حول وصول مواطن مصاب بحادث سير تصادم بين مركبتين وقع شمالي نابلس في التاريخ المذكور ووصفت حالته الصحية بالحرجة وأدخل في حينها لغرفة العناية المكثفة في المستشفى العربي التخصصي بنابلس وأعلن الأطباء اليوم عن وفاته .

وأضاف العقيد ارزيقات بأن الشرطة كانت قد فتحت تحقيقاً للوقوف على ملابسات الحادث.