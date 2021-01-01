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مصرع مواطن متأثراً بإصابته بحادث سير بنابلس

الإثنين 14 يونيو 2021 07:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصرع مواطن متأثراً بإصابته بحادث سير بنابلس



نابلس /سما/

 لقي مواطن يبلغ من العمر 60 عاماً من بلدة عرابة جنوب مدينة جنين مصرعه جراء تعرضه لحادث سير تصادم بين مركبتين وقع على طريق سبسطية شمالي نابلس في التاسع والعشرين من الشهر الماضي.

وذكر العقيد لؤي ارزيقات الناطق الإعلامي بإسم الشرطة بأن عمليات شرطة المحافظة تلقت بلاغاً حول وصول مواطن مصاب بحادث سير تصادم بين مركبتين وقع شمالي نابلس في التاريخ المذكور ووصفت حالته الصحية بالحرجة وأدخل في حينها لغرفة العناية المكثفة في المستشفى العربي التخصصي بنابلس وأعلن الأطباء اليوم عن وفاته .

وأضاف العقيد ارزيقات بأن الشرطة كانت قد فتحت تحقيقاً للوقوف على ملابسات الحادث.

#وفاة مواطن #حادث سير

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