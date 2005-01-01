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إقليم شرق غزة بـ"حركة فتح" يقدم استقالته.. لهذا الأسباب!

الإثنين 14 يونيو 2021 06:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
إقليم شرق غزة بـ"حركة فتح" يقدم استقالته.. لهذا الأسباب!



غزة /سما/

وضعت قيادة حركة فتح بإقليم شرق غزة، كتاب إعفائها من مهامها التنظيمية، أمام قيادة الحركة، ونشرت بعض الأسباب التي دفعهتا لذلك.

وقال الاقليم في بيان له إن من بين القضايا التي دفعته للاستقالة، عدم تنفيذ حقوق حركة فتح وأبنائها بالأقاليم الجنوبية، وعدم المساواة من قبل الحكومة الفلسطينية بين شطري الوطن رغم صدور مراسيم رئاسية بذلك.

وكذلك المماطلة في تنفيذ درجات ومستحقات وحقوق موظفي المحافظات الجنوبية، وأيضاً المماطلة في تنفيذ الوعود التي قطعتها قيادة الحركة حول ملف 2005 والإطار التنظيمي والتقاعد القسري والتقاعد المالي والتقاعد العسكري وغيرها من الملفات العالقة والمعلقة.

فتح

#حركة فتح #قطاع غزة #السلطة الفلسطينية #الحكومة الفلسطينية

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