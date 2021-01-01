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الشرطة تكشف ملابسات 9 قضايا سرقة في طولكرم

الإثنين 14 يونيو 2021 05:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشرطة تكشف ملابسات 9 قضايا سرقة في طولكرم



طولكرم /سما/

كشفت الشرطة ملابسات 9  قضايا سرقة وقبضت على مشتبه به في طولكرم.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة أنه وبناءً على 9 شكاوى منفصلة تقدم بها مواطنين لفرع المباحث العامة في شرطة المحافظة حول تعرضهم للسرقة وتنوعت هذه السرقات مابين سرقة مبالغ ماليه قدرت قيمتها بما يقارب 47 ألف شيقل ولاب توب وأجهزة إلكترونية وخلوية وذلك من خلال كسر زجاج مركباتهم وقضية منها كانت بالدخول إلى محل تجاري وسرقة صناديق دخان منه.

وبالبحث والتحري تم حصرالإشتباه بشخص والقبض عليه وبتدوين إفادته أفاد بقيامه بالسرقات المذكورة.

وأكدت الشرطة أنه تم التحفظ على المشتبه به لحين إحالته لجهة الإختصاص لمتابعة المقتضى القانوني بحقه أصولاً.

#الشرطة الفلسطينية #قضايا سرقة #القبض على مطلوبين

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